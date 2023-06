Chi è Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo mercenario Wagner che ora sfida Putin Chi è Evgheny Prigozhin, il “cuoco di Putin” capo del gruppo Wagner diventato un protagonista della guerra in Ucraina e che ora ha sfidato il presidente russo.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un passato con molte zona d’ombra, i ristoranti, la Wagner, imprenditore e poi la fama di uomo crudele, fino alla guerra in Ucraina combattuta da protagonista. Originario di San Pietroburgo come Vladimir Putin e di 9 anni più giovane, l'oligarca e affarista Evgheny Prigozhin – che la sera del 23 giugno ha apertamente dichiarato guerra ai vertici russi scatenando la reazione del presidente – è il fondatore e comandante del Gruppo Wagner, milizia mercenaria che da un decennio combatte per Mosca nei teatri di guerra dall'Africa all’Ucraina.

Chi è l'ex "cuoco di Putin" a capo del gruppo Wagner

Del passato di Prigozhin si sa che dopo nove anni in carcere (al 1981, secondo il sito investigativo Meduza, risale l’arresto e poi la condanna inizialmente a 13 anni di carcere per rapina e altri crimini), nel 1990 era ripartito come venditore di hotdog aprendo un chiosco col patrigno. Poi aveva fatto fortuna con una catena di negozi di alimentari, catering per le scuole e l’esercito. Grazie ai suoi ristoranti a San Pietroburgo è entrato nelle stanze del potere fino a ottenere il soprannome di “cuoco di Putin” perché molto vicino al presidente russo. L'invasione dell’Ucraina nel febbraio del 2022, dove il gruppo Wagner ha schierato fino a 50mila uomini, si è trasformata pian piano per Prigozhin in una sorta di guerra privata, fino alla svolta di queste ore che segna uno strappo irreparabile con Mosca.

Cos'è il gruppo Wagner di Prigozhin

Fondato nel 2013, il gruppo Wagner di Prigozhin è ufficialmente una società militare privata ma ha stretti rapporti con gli apparati di sicurezza russi, a partire dall’intelligence. "Senza pietà, senza vergogna, senza legge", si legge in una descrizione del New York Times. Il nome proviene dal compositore tedesco e fu scelto dal suo primo leader, Dmitri Utkin, ex ufficiale dell'intelligence militare del Gru.

Leggi anche Cosa ha detto Putin dopo la ribellione del capo della Wagner Prigozhin e cosa succede ora in Ucraina

Si stima che più dell'80% della milizia sia stato reclutato nelle carceri, il resto è costituito da mercenari. La Wagner è stata impiegata per la prima volta durante la guerra del Donbass, tra il 2014 e 2015, a sostegno alle forze separatiste nel Donetsk e Lugansk. Poi ha combattuto in Libia, Siria, Mali, fino all'invasione dell’Ucraina. In diversi teatri i miliziani sono stati accusati di crimini di guerra, come torture o stupri.

Il video di Prigozhin che annuncia la rivolta della Wagner contro Putin

Ora Prigozhin minaccia di prendere tutte le misure necessarie per rovesciare la leadership militare russa sostenendo che le sue truppe sono pronte a marciare su Mosca se il ministro della Difesa, Sergei Shoigu e il generale Valery Gerasimov, non accetteranno di incontrarlo. Il capo dei mercenari della Wagner accusa i capi della Difesa russa, Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro. "Non è un colpo di Stato, ma una marcia della giustizia", "e andremo fino in fondo" ha assicurato.

Le critiche di Prigozhin a Shoigu

Feroci le critiche di Prigozhin al capo di stato maggiore, il generale Valery Gerasimov, e al ministro della Difesa Sergej Shoigu. Il capo dei mercenari Wagner nella serata di venerdì 23 giugno ha accusato l’esercito russo di aver attaccato gli accampamenti militari dei suoi miliziani uccidendo un numero “enorme” di combattenti. Secondo Prigozhin, a ordinare gli attacchi sarebbe stato il ministro Shoigu. “Hanno effettuato attacchi, attacchi missilistici, sui nostri accampamenti arretrati. Un numero molto elevato di nostri combattenti è stato ucciso”, ha detto Prigozhin.