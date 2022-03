Chi sono i mercenari del Gruppo Wagner, l’esercito di ex militari che vuole uccidere Zelensky “Finanziati dal “cuoco di Putin”, i mercenari del gruppo Wagner sono ex membri delle forze di sicurezza sovietiche russe. Sono arrivati in migliaia in Ucraina per uccidere Zelensky e altre 22 figure politiche di spicco: in 400 sarebbero giunti dalla Bielorussia a Kiev.

A cura di Biagio Chiariello

I mercenari del Gruppo Wagner

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Times oggi ha scritto che nel giro di una settimana il presidente Volodymyr Zelensky è scampato ad almeno tre attentati, perpetrati da un centinaia di mercenari russi in Ucraina il cui obiettivo è quello decapitare il governo locale. Rispondono al nome di Gruppo Wagner (noto anche come ChVK Wagner o CHVK Vagner), un’organizzazione paramilitare russa, spesso dei veri e propri mercenari, che negli ultimi mesi hanno aumentato la loro presenza nei Paesi d’interesse del Cremlino. Secondo il quotidiano britannico, da gennaio tra 2mila e 4mila uomini sarebbero in Ucraina con diverse missioni: alcuni sono stati inviati nelle zone delle repubbliche separatiste del Donbass, circa 400 sarebbero invece giunti dalla Bielorussia a Kiev con l'obiettivo di uccidere le più importanti figure politiche governative e locali.

Chi è il Gruppo Wagner

Il Gruppo Wagner è un esercito che ufficialmente non esiste. Se n'è cominciato a parlare nel 2014 in occasione della prima crisi russo-ucraina in Crimea. È formato da ex membri delle forze di sicurezza sovietiche e russe, il cui compito principale è sostenere la politica russa all'estero ed espandere la sua influenza in tutto il mondo, poiché grazie ai mercenari il Cremlino può sostenere alcuni Paesi o partner per vie indirette, evitando le sanzioni internazionali. Inutile dire che il Governo russo ha sempre negato ogni sorta di legame. Attualmente, secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), c’è una presenza di contractors in almeno 30 Paesi in quattro continenti, il che mostra l’espansione di questo fenomeno che ha avuto il suo inizio nel conflitto ucraino nel 2014. Tra il 2016 e il 2021 gli analisi hanno trovato "prove evidenti" della presenza di compagnie militari private russe in Sudan, Sud Sudan, Libia, Repubblica Centrafricana, Madagascar e Stati Uniti, Mozambico.

Il Gruppo Wagner finanziato dal "cuoco di Putin"

Il presunto maggiore finanziatore del Gruppo Wagner sarebbe Evgeny Prighozin, detto “il cuoco di Putin” per la sua amicizia di lunga data con il presidente russo. Un soprannome che parte da un chiosco di panini a San Pietroburgo, città del leader russo. La prima di tante bancarelle che, dopo una condanna a 12 anni per furto e reati legati alla prostituzione, gli consento di accumulare abbastanza denaro per aprire un vero ristorante, il New Island. Una costruzione galleggiante sulle acque della Neva ispirata ai battelli ristorante, che Prigozhin aveva visto navigare sulla Senna. Quel ristorante sarebbe divenuto il luogo preferito di politici, grandi imprenditori, banchieri ed altri membri della classe alta dell’epoca Eltsin. Così Prighozin e Putin si conoscono ed entrano sempre più in confidenza. Ma l'affare della vita per "il cuoco" è quello che nel 2012 consente alla sua società, la Concord Catering, di ottenere un contratto da un miliardo e due milioni di dollari per supplire alle esigenze alimentari delle forze armate. Denaro che poi sarebbe servito per finanziare anche il Gruppo Wagner.

Leggi anche Famiglia sterminata in Ucraina: dopo Polina è morto anche il fratellino di 5 anni Semyon

Zelensky e gli altri obiettivi del Gruppo Wagner

Secondo il Times, i mercenari vicini a Putin hanno una ‘kill list' con 23 uomini da eliminare in Ucraina, tra i quali, oltre a Zelensky, al premier Denys Šmihal' e agli uomini dell'esecutivo, anche il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko e suo fratello Wladimir, entrambi popolari ex campioni di boxe che hanno imbracciato le armi contro le truppe degli invasori. Stando al quotidiano britannico, il governo ucraino sarebbe stato avvertito di un possibile attentato ai danni del leader nella giornata di sabato mattina e per questo, poche ore dopo, ha decretato il coprifuoco, parlando di "sabotatori russi" in circolazione. Un altro attacco perpetrato da uno squadrone di miliziani ceceni legati al leader Ramzan Kadyrov, storico sodale di Putin, sarebbe stato sventato sempre in questi giorni.