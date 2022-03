“Prendono tutti per 2000 dollari al mese”, i mercenari del Gruppo Wagner assunti contro gli ucraini Secondo quanto riportato dalla BBC, i mercenari che starebbero fiancheggiando l’esercito russo sarebbero stati reclutati con stipendi mensili da 2100 dollari.

Come è noto, sul terreno ucraino ci sarebbero più di 400 mercenari del Gruppo Wagner al soldo di Vladimir Putin, ingaggiati con l'obiettivo di uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Fonti autorevoli arrivate a giornali come Times e Independent hanno confermato questa storia e hanno aggiunto in queste ore nuovi dettagli sulla massiccia campagna di reclutamento di una delle compagnie militari private meglio organizzate e più efferate.

Il periodo di reclutamento sarebbe iniziato alla fine di febbraio, iniziando ad addestrare e informare le nuove risorse anche senza aspettare la firma dei contratti. L'obiettivo dichiarato del Gruppo Wagner è sempre stato duplice: catturare la città di Kiev e uccidere Zelensky. L'assunzione di nuovi soldati è stata fatta tra ex guardie, ex forze armate dei vicini paesi esteri. Il più vicino campo di addestramento è a Molkino, nel sud della Russia, di proprietà dell'esercito russo e dove sarebbe stata temporaneamente installata la base e il centro di addestramento per i nuovi mercenari.

I mercenari del gruppo Wagner

Nella base di Molkino, conferma la BBC, è avvenuto il più ampio reclutamento senza troppe distinzioni: "Prendono tutti, li reclutano di fila. Ma non per lavorare con il Gruppo ma per distaccamenti diversi, li chiamiamo i battaglioni". Secondo quanto riportato dalla BBC, i nuovi mercenari sarebbero stati reclutati con stipendi mensili da 2100 dollari.

La BBC ha inviato una richiesta al ministero della Difesa russo per confermare o negare se nel campo di addestramento di Molkino siano state reclutate – e se il processo stia avvenendo tuttora – forze aggiuntive per quella che i russi chiamano l'operazione militare speciale contro l'Ucraina. Sono ancora in attesa di risposta.