Sondaggi politici, nuovo calo per Fratelli d’Italia: il Pd di Schlein ora è a sette punti L’ultimo sondaggio politico di Emg registra un nuovo calo di Fratelli d’Italia, che pure resta in testa nelle intenzioni di voto. Stabilmente secondo il Pd, risale il Movimento 5 Stelle. Bene la Lega, calano Forza Italia e Azione/Italia Viva.

A cura di Tommaso Coluzzi

Non si ferma il calo di Fratelli d'Italia nei sondaggi politici. Il partito della presidente del Consiglio, pur rimanendo saldamente in testa nelle intenzioni di voto, continua nel suo periodo di trend negativo. Che si tratti di una flessione o di una crisi più seria lo dirà solo il tempo, al momento la luna di miele di Giorgia Meloni con il Paese – in sostanza – prosegue. Il campanello d'allarme, però, non va sottovalutato, come sottolinea anche l'ultimo sondaggio di Emg per la trasmissione Agorà. Il Partito Democratico, principale forza di opposizione, ora è a sette punti e mezzo. Anche se i dem hanno esaurito la spinta dovuta all'effetto Schlein.

Fratelli d'Italia in testa, Pd secondo e il Movimento 5 Stelle risale

Nel sondaggio di Emg, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è sempre in testa, seppur ancora in calo: meno 0,2% per la presidente del Consiglio, con il suo partito che scende al 26,6%. Il Partito Democratico di Elly Schlein è stabile al 19,3%: i dem sembrano essersi fermati dopo alcune settimane di forte crescita. Torna a risalire il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: per i grillini più 0,3% e un passo avanti al 16,8%.

La Lega cresce ancora, male Forza Italia e Azione/Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini risale lentamente verso i dieci punti: il Carroccio segna un più 0,1% che lo riporta al 9,6%. Male, invece, Forza Italia di Silvio Berlusconi: gli azzurri perdono lo 0,2% e scendono all'8,0%. Resta indietro, invece, il Terzo polo di Azione e Italia Viva – in una delle ultime rilevazioni in cui verranno considerati due partiti federati – con un calo dello 0,1% che lo porta al 6,8%. Chiudono le intenzioni di voto l'alleanza Verdi e Sinistra al 2,7%, Italexit al 2,6%, +Europa al 2,0%, Unione Popolare all'1,4% e Noi Moderati all'1,2%. Per tutti questi partiti non ci sono variazioni da segnalare.