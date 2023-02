Sondaggi politici, Movimento 5 Stelle e Pd in rimonta con Fratelli d’Italia ancora in calo Gli ultimi sondaggi politici premiano l’opposizione di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ma Fratelli d’Italia è sempre in testa e distante dagli avversari.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia cala ancora nei sondaggi politici, gli avversari intanto risalgono ma il distacco resta abissale. La tendenza delle ultime settimane si conferma ancora una volta nella rilevazione di Emg per la trasmissione Cartabianca di Rai 3. Giorgia Meloni e i suoi sono in calo – anche se leggero – e hanno smesso di crescere al ritmo incessante e impressionante degli ultimi mesi. D'altro canto l'opposizione prova a risalire, nonostante la spaccatura tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Grillini e dem crescono bene o male allo stesso ritmo, ma restano staccatissimi rispetto alla presidente del Consiglio. Salvo rinnovate alleanze – come accaduto in Lombardia, ad esempio – è difficile pensare di poter competere con il centrodestra.

Meloni cala nei sondaggi politici, bene Conte e Letta

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, nel sondaggio politico di Emg, è sempre in testa alle intenzioni di voto ma perde lo 0,3%, scivolando al 27,5%. Va bene, invece, al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e al Partito Democratico dell'uscente Enrico Letta: segnano entrambi un più 0,3%, salendo rispettivamente al 17,9% e al 17,7%. I due principali partiti d'opposizione sono così praticamente appaiati in un testa a testa che potrebbe durare ancora a lungo, ma molto distanti dalla presidente del Consiglio che ha stravinto le ultime elezioni politiche.

Giù Lega e Terzo polo, Forza Italia torna a crescere

Nel frattempo la Lega di Matteo Salvini continua a perdere colpi, pur restando nella zona conquistata alle ultime elezioni politiche: meno 0,2% per il Carroccio, che scende all'8,6%. È in calo anche il Terzo polo di Calenda e Renzi: per Azione e Italia Viva arriva un meno 0,3% che vale il 7,9%. Risale, invece, Forza Italia di Silvio Berlusconi: più 0,2% e torna al 7,2%. Scende l'alleanza Verdi e Sinistra, che passa al 3,6% con un meno 0,2%, mentre +Europa passa al 2,4% con un più 0,1%. Chiudono Italexit con Paragone al 2,2% (meno 0,1%), Unione Popolare all'1,3% (meno 0,1%) e Noi Moderati all'1,3%.