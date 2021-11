Sondaggi politici, il Pd è il primo partito: dietro i dem, Fratelli d’Italia e Lega Sono i dati dell’ultimo sondaggio Tecnè. Il Partito democratico è la prima forza politica nel Paese, anche se seguito a strettissimo giro da Fratelli d’Italia. E la Lega scivola in terza posizione, davanti al Movimento Cinque Stelle di appena due punti.

Come abbiamo detto, il Partito democratico è in testa alla classifica delle forze politiche: i dem ottengono il 20,4% dei consensi. A nemmeno un punto di distanza troviamo Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni si trova in seconda posizione al 20%. Sul terzo gradino del podio troviamo la Lega di Matteo Salvini con il 18,4%. A poco più di due punti di distanza c'è il Movimento Cinque Stelle, al 16,2%.

A netta distanza troviamo poi Forza Italia, al 7,5%. Tra le forze politiche minori, quella che totalizza più consensi è Azione di Carlo Calenda, al 3,9%. Tutte le altre non raggiungono la soglia di sbarramento al 3%. C'è Italia Viva al 2,2%, Articolo Uno al 2,1%, Sinistra italiana al 2% e +Europa all'1,5%.

La fiducia nel presidente del Consiglio, Mario Draghi, è al 65,3% quasi invariata rispetto a qualche settimana fa. In calo di un punto, invece, quella verso il governo sostenuto praticamente da tutte le forze politiche maggiori, meno Fratelli d'Italia: il 12 novembre il governo raccoglieva la fiducia del 54,1% dei cittadini, un punto in meno rispetto alla percentuale riscontrato il 22 novembre. Rimane molto alta, infine, la fiducia nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a ormai pochissimo dalla scadenza del suo mandato: è al 75,2%.