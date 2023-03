Sondaggi politici, il Pd di Schlein non si ferma ma Fratelli d’Italia resta primo: crollo 5 Stelle Secondo i sondaggi politici Fratelli d’Italia resta primo e staccato nelle intenzioni di voto, ma il Pd di Schlein è tornato a crescere molto rapidamente. Crolla il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Da un lato il Partito Democratico sta divorando – elettoralmente parlando – il Movimento 5 Stelle. Dall'altro Fratelli d'Italia non è nel suo periodo di crescita maggiore, ma resta a un livello di consenso al momento irraggiungibile da qualsiasi altro partito. I sondaggi politici segnalano queste due tendenze, e non fa eccezione quello realizzato da Agenzia Dire e Tecnè. I grillini stanno continuando a perdere voti, che passano in maniera quasi inversamente proporzionale al Pd della neoeletta Schlein. Nelle retrovie si muove ben poco, con Lega, Forza Italia e Terzo polo a comporre un blocco abbastanza statico sotto ai dieci punti percentuali.

Fratelli d'Italia sempre in testa, il Pd stacca i 5 Stelle

Il primo partito politico nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però segna un'ulteriore leggera flessione: meno 0,1% e scende al 30,6%. Il Partito Democratico di Elly Schlein è tornato a essere stabilmente la seconda forza politica del Paese, dopo aver concesso il sorpasso per qualche mese agli ex alleati grillini: più 0,6% per il Pd, che risale al 18,6%. Inutile dire che il distacco rispetto a Meloni resta abissale. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, intanto, sta praticamente crollando: i pentastellati perdono lo 0,5% e scivolano al 16,0%.

Cresce la Lega, parità tra Forza Italia e Terzo polo

Sotto quota dieci punti la Lega è sempre in testa: il Carroccio guidato da Matteo Salvini guadagna uno 0,1% questa settimana, passando all'8,9%. A seguire ci sono – appaiati – Forza Italia e il Terzo polo formato da Azione e Italia Viva: il partito di Silvio Berlusconi perde lo 0,1% e passa al 7,4%, dove trova Carlo Calenda e Matteo Renzi, che invece restano stabili senza perdere né guadagnare punti. Non si è ripresa l'alleanza Verdi e Sinistra, che perde un altro 0,1% e scende al 2,8%, pagando la svolta Schlein nel Pd. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,4% (meno 0,2%) e Italexit all'1,8% (più 0,1%).