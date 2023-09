Sondaggi politici, il Movimento 5 Stelle prova la rimonta sul Pd: Fratelli d’Italia sempre in testa Fratelli d’Italia in testa e di nuovo in crescita, il Partito Democratico in calo e il Movimento 5 Stelle in rimonta: secondo l’ultimo sondaggio politico di Swg, cambiano le tendenze dopo la pausa estiva. Bene anche la Lega e Azione.

A cura di Tommaso Coluzzi

I sondaggi politici non cambiano radicalmente ormai da mesi. Il cambio di segreteria nel Partito Democratico è stato l'ultimo grande scossone agli equilibri, sia nelle intenzioni di voto in generale che all'interno delle coalizioni (o ex alleanze). Ora, però, secondo l'ultima rilevazione di Swg per il Tg di La7, sembra esserci un riavvicinamento da parte delle due principali opposizioni al governo Meloni. No, non parliamo di una nuova alleanza politica, ma dell'assottigliamento della forbice che li divideva. Nel frattempo, in testa al sondaggio, regna incontrastata Giorgia Meloni, insieme a Fratelli d'Italia. Ma attenzione alla Lega, che dal basso prova a tornare in doppia cifra dopo anni di buio totale.

Fratelli d'Italia vola, crolla il Pd con i 5 Stelle in rimonta

Il primo partito nelle intenzioni di voto, e non è certo una novità, è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: questa settimana, la presidente del Consiglio e i suoi segnano un più 0,3%, che li fa risalire al 28,5%. La distanza con il Partito Democratico è abissale: i punti di distacco sono quasi dieci. Inoltre, i dem di Elly Schlein perdono lo 0,4% e scivolano al 19,7%. Ma la notizia peggiore, per il Pd, è che a recuperare quel mezzo punto perso è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini segnano un più 0,5% e risalgono al 17,4%. A circa due punti di distanza, la partita per potersi definire prima opposizione del Paese è ufficialmente riaperta.

La Lega cresce verso i 10 punti, stabile Forza Italia

Nel frattempo la Lega di Matteo Salvini rosicchia zerovirgola dopo zerovirgola, e con un più 0,2% risale al 9,6%. Certo, il Carroccio è ancora lontanissimo dai livelli che l'hanno visto protagonista negli anni recenti, ma punta a tornare presto in doppia cifra. Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, non si smuove dal 6,4%. Continua a crescere, invece, Azione di Carlo Calenda: più 0,3% e passa al 3,8%. Stabile l'alleanza Verdi e Sinistra al 3,3%, mentre +Europa sale al 2,7% con un più 0,1%. Cala Italia Viva di Matteo Renzi: meno 0,2% e scende al 2,6%. Per l'Italia con Paragone perde lo 0,3% e passa all'1,9%. Unione Popolare chiude all'1,7% con un meno 0,2%.