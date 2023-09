Sondaggi politici, Giorgetti è il ministro preferito dagli italiani: tra i governatori vince Zaia Giancarlo Giorgetti è il miglior ministro secondo gli italiani, Luca Zaia il miglior governatore e Antonio Decaro il miglior sindaco: i risultati del sondaggio politico di Lab21.01.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giancarlo Giorgetti, Luca Zaia e Antonio Decaro sono rispettivamente il miglior ministro, il miglior presidente di Regione e il miglior sindaco d'Italia. Secondo il parere dei cittadini, raccolto in un sondaggio di Lab21.01 per Affaritaliani.it, la classifica di gradimento di chi ricopre i principali incarichi politici del nostro Paese è molto chiara: due leghisti e un dem guidano ministri, governatori e sindaci.

Cominciamo dagli esponenti di governo: il più gradito agli italiani, come detto, è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che raccoglie il 54% in pareri positivi e batte di un solo punto il suo segretario, vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che invece ottiene il 53%. Al terzo posto a pari merito ci sono il titolare del Made in Italy Adolfo Urso, quello degli Esteri Antonio Tajani e quello dello Sport Andrea Abodi: tutti al 52%. Si fermano al 51%, invece, i ministri del Lavoro Marina Calderone, degli Affari Europei Raffaele Fitto, dell'Università Anna Maria Bernini, della Difesa Guido Crosetto e dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Al 50% c'è il Guardasigilli Carlo Nordio.

Passiamo ai presidenti di Regione: il primo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ottiene il 68,1% confermandosi molto popolare. Secondo il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con il 65,2%. Chiude il podio il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al 61,8%. Dal meglio al peggio: gli ultimi tre per gradimento sono Marco Marsilio, presidente dell'Abruzzo, con il 51,2%, Eugenio Giani, presidente della Toscana, con il 50,7%, e Christian Solinas, che da governatore della Sardegna scende persino sotto i cinquanta punti, ottenendo un gradimento del 49,8%.

Tra i sindaci, invece, il più popolare è sempre Antonio Decaro, primo cittadino di Bari, con il 64,5%. Chiudono il podio Beppe Sala, sindaco di Milano, con il 62,1% e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, con il 62,0%.