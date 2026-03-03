Politica
Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci cresce ancora nell’ultima settimana, Avs davanti alla Lega

L’ultimo sondaggio Swg mostra equilibri piuttosto stabili tra le principali forze politiche: tra i principali partiti della maggioranza Meloni cresce solo Forza Italia, mentre Futuro Nazionale di Vannacci continua a rubare consenso a Lega e Fdi.
A cura di Annalisa Cangemi
L'ultimo sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7, realizzato con interviste raccolte tra il 25 febbraio e il 2 marzo e diffuso ieri sera, mostra una situazione piuttosto stabile nella scena politica italiana, almeno per quanto riguarda i principali partiti, quando mancano ormai meno di venti giorni dal voto per il referendum sulla Giustizia.

Se si votasse oggi, il primo partito sarebbe ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, mentre al secondo posto troveremmo ancora il Pd di Schlein. Questa settimana è stata positiva per il centrosinistra: guadagnano qualcosa il M5s di Conte e Alleanza Verdi Sinistra. Ma vediamo nel dettaglio le intenzioni di voto di questa settimana e le variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

Fdi è in testa alla classifica, al 29,8%, percentuale invariata rispetto al sondaggio Swg del 23 febbraio scorso. Subito dopo troviamo il Pd di Schlein, al 21,6%, con un calo dello 0,3% rispetto al sondaggio precedente. Sale il M5s, che in sette giorni passa dall'11,5% all'11,7%. Leggero incremento per Forza Italia di Tajani, dall'8,3% all'8,4%. Cresce pure Alleanza Verdi Sinistra, che sfiora il 7%: in una settimana passa dal 6,7% al 6,9, mantenendosi in una posizione di vantaggio rispetto alla Lega, inchiodata al 6,6% (nessuna variazione registrata).

Più in basso nella classifica ci sono le altre forze politiche, a partire da Futuro Nazionale di Vannacci, che continua ad aumentare i suoi consensi, rubando potenziali voti al centrodestra: in una settimana passa dal 3,4% al 3,6%. Insegue Azione di Calenda, in calo dello 0,2%: scende dal 3,5% al 3,3%. Non si osservano movimenti per Italia viva di Renzi, che rimane al 2,2% anche questa settimana. Lieve crescita per Più Europa, ora all'1,5%, con un incremento dello 0,1%. Infine Noi Moderati di Lupi, che fa un piccolo passo indietro perdendo lo 0,1%: è dato all'1%. Si chiude con la voce ‘altre liste', che complessivamente toccano il 3,4%. Non si esprime invece il 28% dell'elettorato, un dato in crescita dell'1% rispetto alle stime precedenti.

