Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci al 2%, Lega in calo: pronto a votarlo il 37% degli elettori Cdx

L'ultimo sondaggio dell'istituto Piepoli si occupa del nuovo soggetto politico che si è imposto sulla scena politia negli ultimi giorni, ovvero Futuro Nazionale, nato dallo strappo di Roberto Vannacci, uscito dalla Lega.

Al momento, secondo l'istituto, il consenso sondato è al di sotto della soglia di sbarramento (3% a livello nazionale), ma la fiducia nel generale è alta. Vediamo come l'irruzione del nuovo movimento ha cambiato il quadro politico e le intenzioni di voto degli italiani.

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito, con un consenso al 31,5%, seguito dal Pd al 21,5%. Terzo partito è ancora il Movimento 5 stelle al 12%. Troviamo poi Forza Italia al 9%, la Lega al 7% (in calo dell'1%), Avs al 6%. Italia viva e Azione sono appaiati al 3 per cento, Noi Moderati, Più Europa e Partito liberaldemocratico all'1,5. Prima di loro c'è però Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2%.

Il 23% degli italiani ha fiducia in Vannacci

Come dicevamo però la fiducia nell'ex vice segretario della Lega è alta: il 23% degli italiani ha fiducia in lui. Secondo la rilevazione, Futuro nazionale, che ha un bacino potenziale del 7%. Sarebbero disposti a votarlo il 37% degli elettori di centrodestra (35 dell'elettorato di Fdi, 39 di Forza Italia, 45 Lega), il 13 di quelli del centrosinistra, il 9 di quelli M5s.

Cresce anche la fiducia nella premier Meloni: il 45% degli italiani ha fiducia nella presidente del Consiglio, con un aumento dell'1 per cento.

Italiani preoccupati per le violenze in piazza

Il 72% degli italiani dice di essere preoccupato per il rischio di violenze nelle proteste di piazza. L'87% tra gli elettori di centrodestra, il 53% tra quelli di centrosinistra, il 68% tra quelli del M5s. Il 61% degli intervistati è quindi favorevole all'introduzione di nuove misure di sicurezza per le manifestazioni in futuro, l'80% tra gli elettori di centrodestra, il 44 sia tra quelli di centrosinistra che del Movimento 5 stelle.

Gli elettori vorrebbero una premier più dura con Trump

Sempre secondo il sondaggio Piepoli, il 76% degli italiani pensa che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dovrebbe essere più critica nei confronti del presidente Usa Donald Trump. In particolare lo chiede il 63% degli elettori di centrodestra (63 Fdi, 74 Fi, 53 Lega), il 96% di quelli di centrosinistra, il 91% di quelli pentastellati.