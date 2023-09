Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola sopra il 30%, ma cala la fiducia nel governo Meloni L’ultimo sondaggio politico dell’Istituto Ixe segnala una crescita per il partito di Giorgia Meloni, che non si riflette però sulla fiducia nel governo, che risulta in flessione rispetto a giugno.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo due mesi di assenza, torna il sondaggio politici dell'Istituto Ixe. Secondo quanto emerso da interviste raccolte dall'11 al 14 settembre, rispetto alle ultime rilevazioni diffuse il 19 giugno, il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è salito dello 0,2% arrivando al 30,4%, ma non è il solo: anche il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle crescono nelle stime di mezzo punto percentuale: il primo arriva al 20,8% e il secondo al 17,1%.

Per quanto riguarda la Lega e Forza Italia, le percentuali sono viste al ribasso: per il partito di Matteo Salvini dall'8,3% di giugno si passa al 7,4%, per quello di Antonio Tajani dal 7% si scivola al 5,9%. L'Alleanza Verdi e Sinistra, dal canto suo, recupera lo 0,3% arrivando al 4,4%; mentre Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo Renzi, recuperando (anche loro) mezzo punto percentuale arrivano rispettivamente al 3,6% e 2,7% dei potenziali consensi.

Per l'Italia con Paragone arriva al 2%, superando +Europa, che perde lo 0,5% ed è fotografata all'1,8%. Noi Moderati e gli altri gruppi del centrodestra salgono all'1,4%. Tornando alla presidente del Consiglio, e in particolare al suo governo, nonostante la crescita del suo partito, la fiducia nell'esecutivo si ferma al 42%, un punto percentuale in meno rispetto a giugno e addirittura 18 punti percentuali in meno rispetto all'ultimo mese dell'esecutivo di Mario Draghi.

Il consenso dei leader

La fiducia nel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella vola al 79% (a febbraio era al 77% e da gennaio 2018 non aveva mai raggiunto una quota così alta). Ma tra i leader politici quello che spicca è Mario Draghi, con il 61% di fiducia, in crescita rispetto al 60% di marzo. Segue Giorgia Meloni con il 43% (era al 46% alla stessa data) e Giuseppe Conte con il 34%. Lo tallonano con il 31% Elly Schlein e Antonio Tajani, che si contendono il quinto posto in classifica. Matteo Salvini è a quota 25%, seguito da Carlo Calenda al 24%. Nicola Fratoianni è a quota 21%, Matteo Renzi al 16%.