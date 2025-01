Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola e supera il 30%: il Pd perde terreno, male il M5s

video suggerito

A cura di Luca Pons

Dicembre è stato un mese ottimo per Fratelli d'Italia, stando al nuovo sondaggio politico realizzato da Euromedia Research per Porta a porta. Infatti, il partito di Giorgia Meloni avrebbe guadagnato un punto e mezzo nei consensi superando ampiamente la soglia del 30%. Nel frattempo, il Pd avrebbe continuato a crescere, ma in misura molto più limitata. Secondo il sondaggio, il Movimento 5 stelle è invece crollato perdendo quasi un punto e mezzo. Piuttosto stabili le altre forze politiche, con un calo significativo per Italia viva di Matteo Renzi. Ecco i risultati.

Fratelli d'Italia sale al 31,5% guadagnano l'1,5% dal 10 dicembre a oggi. Si parla di un punto e mezzo in poco meno di un mese – periodo segnato soprattutto dall'approvazione della legge di bilancio per il 2025. Insomma, per Giorgia Meloni arriva una buona notizia dopo la conferenza stampa di fine anno di ieri.

E la buona notizia è doppia, perché nello stesso periodo gli altri partiti politici – sia gli alleati che gli avversari – hanno avuto risultati decisamente meno entusiasmanti. Si ‘salva' il Partito democratico che sale al 24,3% guadagnando lo 0,3%. Non un boom, ma una crescita che conferma comunque un trend di risalita nelle ultime settimane. Certo, al momento il distacco con FdI sarebbe decisamente ampio: oltre sette punti.

Molto meno bene il Movimento 5 stelle, che crolla al 10%. I pentastellati avrebbero perso l'1,4% dei consensi rispetto a inizio dicembre. L'ultima rilevazione era arrivata proprio a ridosso della seconda votazione degli iscritti per estromettere dal partito il fondatore Beppe Grillo, tra le altre cose. Ma da allora il M5s di Conte, stando al sondaggio, non è riuscito a crescere in popolarità.

È stato un periodo di stabilità, invece, per gli altri partiti del centrodestra. Forza Italia è al 9,2% con un +0,1%, appena distanziato dalla Lega che si piazza al 9%, lo stesso risultato di dicembre. E infine Noi moderati porta lo 0,6%, in crescita dello 0,1%. Complessivamente comunque la forza di FdI basta e avanza alla coalizione di maggioranza, che sulla carta raccoglierebbe il 50,3% dei voti.

Piuttosto stabile anche Alleanza Verdi-Sinistra, al 5,3% con un +0,1%. E lo stesso vale per Azione di Carlo Calenda, che resta esattamente al 2,6% come un mese fa. Fase negativa, invece, per altri due partiti liberali di centro: +Europa scende al 2%, con un calo dello 0,3%; e Italia viva di Matteo Renzi all'1,9%, perdendo addirittura lo 0,6%. Si sarebbero ridotti di quasi un quarto gli elettori che a dicembre dicevano di voler sostenere i renziani.