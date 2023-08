Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola di nuovo verso i 30 punti mentre il Pd resta indietro L’ultima Supermedia dei sondaggi politici conferma il trend positivo per Fratelli d’Italia, che vola verso i 30 punti. Il Pd resta stabilmente indietro, con il Movimento 5 Stelle in crescita. Male Lega e Forza Italia, Azione è stabile e Italia Viva in calo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici, anche prima della pausa estiva, c'è un unico padrone: Fratelli d'Italia. Il partito della presidente del Consiglio continua a dominare nelle intenzioni di voto, chiudendo in crescita e lasciando sempre più lontane le due principali opposizioni: il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Secondo l'ultima Supermedia di Agi e Youtrend, che tiene conto delle rilevazioni dei principali istituti demoscopici, sono in calo sia la Lega che Forza Italia. Nell'ex Terzo Polo Azione resta stabile, mentre Italia Viva cala. Stabile anche l'alleanza Verdi e Sinistra.

Fratelli d'Italia vola e il Pd si ferma, cresce il Movimento 5 Stelle

Il primo partito nelle intenzioni di voto, secondo la Supermedia dei sondaggi politici, è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio e i suoi guadagnano lo 0,2% in due settimane e salgono di nuovo al 29,0%. A un passo dal record di trenta punti superato alla fine dello scorso anno. La prima opposizione del Paese resta quella del Partito Democratico di Elly Schlein: il Pd, però, non cresce e non cala, ma resta cristallizzato al 20,1%. Qualche punto indietro c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece sale dello 0,2% e passa al 16,0%. Ancora troppo poco però, per i grillini, per provare a insidiare i dem nel ruolo di prima opposizione.

Male Lega e Forza Italia, stabile Azione con Italia Viva in calo

La Lega e Forza Italia sono entrambe in calo: meno 0,2% sia per il partito di Matteo Salvini che per quello guidato da Antonio Tajani, che passano rispettivamente al 9,2% e al 7,4%. Molto distante c'è Azione di Carlo Calenda, che resta stabile al 3,7%, così come l'alleanza Verdi e Sinistra, ferma al 3,2%. È in calo, invece, Italia Viva di Matteo Renzi, che segna un meno 0,1% e passa al 2,9%. Perde altrettanto anche +Europa, che con un meno 0,1% scende al 2,3%. Stabile Italexit all'1,9%, mentre Unione Popolare cala all'1,4% con un meno 0,3%. Chiude le intenzioni di voto Noi Moderati allo 0,8%, grazie a un più 0,1%.