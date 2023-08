Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vicinissimo ai 30 punti: sempre più lontani Pd e 5 Stelle L’ultimo sondaggio di Analisi Politica conferma il largo primato di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto, con un distacco di quasi dieci punti sul Pd e di quindici sul Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

I sondaggi politici, nonostante la pausa estiva, non cambiano minimamente le proiezioni elettorali. Nell'ultima rilevazione di Analisi Politica, c'è sempre lo stesso partito in testa: Fratelli d'Italia, che domina ormai da mesi le intenzioni di voto e – a parte la leggera flessione a gennaio scorso, dopo il caso scatenato dalle accise sulla benzina – non ha più perso mezzo punto in favore di alleati e avversari politici. Il podio viene completato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che sembrano arresi nel ruolo di opposizione, separati dalla fine del governo Draghi e consapevoli di non avere – almeno al momento – alcuna chance di rimonta sul partito della presidente del Consiglio. Tanto che, salario minimo a parte, la battaglia è più interna alle opposizioni che esterna. Restano stabili Lega e Forza Italia, a comporre il resto dell'alleanza di centrodestra, mentre il Terzo Polo è ormai separato e l'alleanza Verdi e Sinistra scivola dietro a Italia Viva.

Fratelli d'Italia sempre in testa, seguono Pd e Movimento 5 Stelle

Secondo il sondaggio di Analisi Politica, il primo partito nelle intenzioni di voto resta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si mantiene ben distante dai due principali avversari di opposizione: la presidente del Consiglio e i suoi vengono rilevati al 29,1%, molto vicino alla soglia dei trenta punti superata solo lo scorso anno per un brevissimo periodo. A seguire c'è il Partito Democratico di Elly Schlein, che invece resta al 20,2%. Nove punti che sembrano una distanza quanto mai difficile da colmare. Ancora più indietro il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini non vanno oltre il 15,8%, zona in cui sembrano ormai cristallizzati da mesi.

La Lega davanti a Forza Italia, Italia Viva batte Verdi e Sinistra

Sotto ai dieci punti, la Lega di Matteo Salvini resta stabilmente davanti a Forza Italia guidato da Antonio Tajani: per il Carroccio arriva un 9,1% che vale il titolo di seconda forza del centrodestra, mentre i berlusconiani si fermano al 7,8%. Staccato c'è Azione di Carlo Calenda, al 3,8%, che però vince il confronto interno nell'ex Terzo Polo: Italia Viva di Matteo Renzi non va oltre il 2,8%. Chiude la lista dei partiti rilevati l'alleanza Verdi e Sinistra al 2,4%.