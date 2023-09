Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna a crescere mentre il Movimento 5 Stelle rimonta sul Pd La Supermedia dei sondaggi politici premia ancora Fratelli d’Italia, che cresce e accumula nove punti di distacco sul Pd. I dem devono guardarsi le spalle dal ritorno del Movimento 5 Stelle. Calano Lega e Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

I sondaggi politici continuano a sorridere a Fratelli d'Italia. Il partito della presidente del Consiglio domina nelle intenzioni di voto e torna a crescere nella Supermedia di questa settimana, realizzata da Agi e Youtrend sulla base delle rilevazioni dei principali istituti demoscopici. Cala, invece, il Partito Democratico, che rischia di subire la rimonta del Movimento 5 Stelle, sempre più vicino agli ex alleati dem. Nel frattempo cala il resto del centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, e risalgono alcuni partiti più piccoli. Vediamo le intenzioni di voto, in media, con le percentuali partito per partito.

Fratelli d'Italia in testa, il Pd vede il ritorno dei 5 Stelle

In testa nella media dei sondaggi politici, c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Il partito della presidente del Consiglio risale dello 0,2%, questa settimana, e passa al 28,7%. Così facendo, la leader del governo e i suoi hanno accumulato un distacco abissale rispetto al Partito Democratico di Elly Schlein, seconda forza politica del Paese: i dem intanto, con un altro meno 0,2%, scendono al 19,7%. Alle loro spalle si avvicina a piccoli passi il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini ottengono un più 0,4% e salgono al 16,5%, portandosi a meno di tre punti di distanza dagli ex alleati del Pd.

Male Lega e Forza Italia, cresce l'alleanza Verdi/Sinistra

Sotto ai dieci punti, calano sia Lega che Forza Italia. Il Carroccio di Matteo Salvini, fresco del mega-raduno di Pontida, perde lo 0,1% e scende al 9,2% in media nei sondaggi politici. A seguire gli azzurri di Antonio Tajani, che calano dello 0,3% e scivolano al 6,9%. Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3,8%, seguito dall'alleanza Verdi e Sinistra al 3,4% con un più 0,2%. Sale anche Italia Viva di Matteo Renzi, con un più 0,1% che vale il 3%. Cala dello 0,1% +Europa, che chiude al 2,3%, seguito da Italexit all'1,9% (meno 0,1%) e Unione Popolare all'1,4% (meno 0,4%). Sale dello 0,3% Noi Moderati, che chiude all'1,1%.