Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna a crescere e resta a dieci punti dal Pd di Schlein Nell’ultimo sondaggio politico di Proger Index, Fratelli d’Italia domina ancora le intenzioni di voto: dietro al partito di Giorgia Meloni c’è il Pd di Schlein, distante dieci punti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia domina i sondaggi politici ormai da oltre sei mesi, ininterrottamente. Il partito della presidente del Consiglio, nonostante gli alti e bassi dell'ultimo mese, ha mantenuto un ampio margine di vantaggio su alleati e avversari politici e ha risposto bene alla risalita del Pd. Sotto la guida di Elly Schlein, infatti, i dem hanno recuperato diversi punti in poco più di un mese, ma restano ancora molto distanti dal primo partito. Il distacco, invece, aumenta con il Movimento 5 Stelle, che continua a calare. Sono queste, più o meno, le tendenze confermate dall'ultimo sondaggio di Proger Index per la trasmissione Piazza Pulita, in onda su La7. Vediamo le percentuali nelle intenzioni di voto, partito per partito.

Fratelli d'Italia sempre in testa, bene il Pd e male i 5 Stelle

Il primo partito nel sondaggio politico è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: con un più 0,1% la presidente del Consiglio e i suoi tornano a crescere e passano al 29,8%. Il Partito Democratico di Elly Schlein, nonostante cresca a sua volta dello 0,1%, non va oltre il 20,2%. Ci sono praticamente dieci punti percentuali tra i due partiti, un abisso in termini elettorali. Va male, invece, al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e scivola al 15,4%. L'elezione di Schlein alla segreteria dem ha, di fatto, ribaltato i rapporti di forza tra i due principali partiti di opposizione.

Sale la Lega, calano Azione/Italia Viva e Forza Italia

Nelle retrovie torna a crescere la Lega di Matteo Salvini: il vicepresidente del Consiglio porta il suo Carroccio di nuovo all'8,7% con un più 0,1%. Cala, invece, il Terzo polo di Azione e Italia Viva: meno 0,2% per Calenda e Renzi, che passano all'8,1%. Anche Forza Italia di Silvio Berlusconi perde lo 0,2%, chiudendo al 6,2%. Cresce l'alleanza Verdi e Sinistra, con un più 0,1% che vale il 3,2%. E poi +Europa passa al 2,6% (più 0,1%) e Italexit passa all'1,8% (più 0,1%).