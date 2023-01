Sondaggi politici, Fratelli d’Italia da record tira ancora il centrodestra, il Pd crolla al 14% Nell’ultima rilevazione di Swg, Fratelli d’Italia supera il 31% dei consensi e si conferma l’unico partito del centrodestra che è sempre cresciuto nei sondaggi dopo le elezioni. Stabile anche il Movimento 5 stelle come secondo partito, mentre il Partito democratico segna il suo risultato più basso con il 14% dei voti.

A cura di Luca Pons

L'ultimo sondaggio politico-elettorale realizzato da Swg per La7, riferito al periodo tra il 4 e il 9 gennaio, conferma ancora una volta la crescita di Fratelli d'Italia come primo partito nei consensi. Ma tra i risultati ci sono anche i numeri di Lega e Forza Italia, che contribuiscono poco all'aumento di preferenze del centrodestra, e il calo apparentemente inarrestabile del Partito democratico, quando manca poco più di un mese al voto delle primarie interne al partito.

Fratelli d'Italia, partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, continua a guadagnare voti, o almeno orientamenti di voto: dal 30,6% registrato l'ultima volta, il 19 dicembre, sale al 31,3%, con un +0,7%. È il risultato più alto registrato finora da FdI in queste rilevazioni, ed è più del doppio del Partito democratico, che alle elezioni del 25 settembre era il secondo partito per voti ricevuti. Nel sondaggio, il Pd ottiene il 14% delle preferenze.

Il partito di Enrico Letta vedrà i suoi iscritti votare per scegliere il nuovo segretario o la nuova segretaria tra poco più di un mese, il 19 o il 26 febbraio. Un cambio di direzione, in effetti sembrerebbe essere necessario guardando i sondaggi. Alle scorse elezioni politiche, il Pd prese il 19% dei voti e, come detto, fu il secondo partito per preferenze, il primo dell'opposizione. Il 14% registrato oggi è un ulteriore calo rispetto al 14,7 del 19 dicembre.

Chi invece sembra aver preso il posto di primo partito dell'opposizione nelle rilevazioni è il Movimento 5 stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte arriva al 17,7% delle preferenze, in crescita dello 0,3% rispetto all'ultimo sondaggio Swg. Per il M5s la crescita di popolarità che si era registrata nelle settimane precedenti alle elezioni è continuata: dal 25 settembre, quando prese il 15,6% dei voti, il partito è cresciuto di oltre 2 punti.

Il resto della coalizione di centrodestra va meno bene rispetto a Fratelli d'Italia. La Lega scende all'8,5%, perdendo lo 0,5% dall'ultimo sondaggio, mentre Forza Italia sale al 6,9%, con un +0,8 dal 19 dicembre. Considerando anche Noi moderati, ultimo schieramento della coalizione, che passa dallo 0,9% all'1,1%, i tre partiti insieme danno un +0,5% al centrodestra, mentre Fratelli d'Italia da solo segna un +0,7%.

Nel complesso, il centrodestra prende il 47,8% delle preferenze. Quasi quattro punti in più rispetto al 44% delle scorse elezioni. Da quel giorno, Fratelli d'Italia è cresciuto di oltre cinque punti, mentre la Lega è calata dello 0,4% e Forza Italia dell'1,4%. Noi moderati ha continuato a oscillare attorno all'1% dei consensi.

Per Azione-Italia viva, la coalizione guidata da Carlo Calenda e Matteo Renzi, il sondaggio Swg mostra un 7,5% di preferenze. Un leggero calo rispetto al 7,8% dell'ultima rilevazione, e anche rispetto al 7,7% del 25 settembre 2022.

Il centrosinistra, invece, oltre a un Pd in crisi ved anche Verdi e Sinistra perdere 0,3 punti, passare dal 4% al 3,7%. Chiude la coalizione +Europa, che sale dal 2,8% al 3%, un numero critico perché rappresenta la soglia di sbarramento nell'attuale legge elettorale.

Complessivamente, la coalizione di centrosinistra raccoglie il 20,7% dei consensi. Un deciso calo rispetto al 26% delle passate elezioni, dovuto soprattutto alla perdita di circa cinque punti da parte del Partito democratico.

Tra i partiti con minor consenso, Italexit resta stabile al 2,2%, , mentre Unione popolare passa dall'1,8% all'1,6%. Il sondaggio, in più, tiene conto anche di chi non sceglie alcun partito: è il 38% di chi ha risposto alla rilevazione, due punti più alto rispetto al sondaggio del 19 dicembre.