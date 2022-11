Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si mangia Lega e Forza Italia: è al 31,4% Effetto Giorgia Meloni sui sondaggi elettorali: secondo la rilevazione fatta da Ipsos, Fratelli d’Italia è stabilmente sopra il 31%. Male Lega, Forza Italia e Partito Democratico.

A cura di Redazione

A due mesi dalla vittoria alle politiche, non accenna a fermarsi l’onda di consenso verso Fratelli d’Italia e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un’ulteriore conferma arriva dalla rilevazione dell’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, che segnala l’ulteriore aumento di consensi della creatura di Giorgia Meloni, ormai stabilmente sopra il 30%. Si tratta di un dato estremamente rilevante, che testimonia come sia consistente il travaso di voti all'interno della coalizione di centrodestra e quanto Fdi stia riuscendo a proporsi come principale motrice delle azioni del governo. A farne le spese soprattutto Lega e Forza Italia, ma anche il Terzo Polo e le altre formazioni centriste, tutte segnalate in arretramento sia rispetto al voto di settembre che nella precedente rilevazione Ipsos.

Il Movimento 5 stelle supera il Pd

Nel dettaglio, se si andasse a elezioni oggi, Fratelli d’Italia otterrebbe il 31,4% dei voti, con una crescita di oltre 5 punti percentuali rispetto al dato delle politiche. Malissimo la Lega di Matteo Salvini, segnalata al 7,3% e in calo di un ulteriore 1,5%; scende anche Forza Italia, ora al 6,8%, mentre tiene il gruppo Noi Moderati, all’1,2%. Ancora in forte discesa il Partito Democratico, che perde circa due punti percentuali e si colloca al 17,2%: c’è dunque il “sorpasso” del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, in crescita di oltre due punti rispetto a settembre e ora accreditato del 17,5%. Buono il riscontro di Alleanza Verdi – Sinistra, al 4,2%, mentre ancora in calo +Europa, al 2,1%.

Scende di un punto percentuale rispetto alle Politiche 2022 il Terzo Polo di Renzi e Calenda, che otterrebbe il 6,8% dei voti degli italiani. Male anche Italexit di Gianluigi Paragone (1,7%), stabile Italia Popolare e Sovrana (1,2%); cresce Unione Popolare di Luigi de Magistris, ora al 2%.