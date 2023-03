Sondaggi politici, Fratelli d’Italia resta in testa mentre il Pd sorpassa il Movimento 5 Stelle L’ultimo sondaggi politico di BiDiMedia conferma la crescita del Pd a guida Schlein, ma Fratelli d’Italia resta distante nonostante un forte calo. Male il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici degli ultimi giorni il trend è chiaro: il nuovo Pd di Elly Schlein convince gli elettori, che apprezzano la nuova segretaria dem e la premiano con un balzo in avanti nelle intenzioni di voto. Fratelli d'Italia si conferma in testa nelle rilevazioni, ma in calo, mentre il Movimento 5 Stelle soffre la rimonta del Partito Democratico e crolla a diversi punti di distanza dagli ex alleati. L'ultimo sondaggio di BiDiMedia conferma le tendenze, e lancia il Pd: il 63% dei suoi elettori è soddisfatto dell'elezione di Schlein e si aspetta una svolta a sinistra, mentre il 19% apprezza la neosegretaria ma crede che la linea resterà la stessa; il 10% è preoccupato e teme una svolta, ma voterebbe comunque il Pd, mentre solo il 2% è deluso e pensa di cambiare partito. Vediamo le intenzioni di voto.

Fratelli d'Italia cala ma resta primo, vola il Pd e crollano i 5 Stelle

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo nelle intenzioni di voto dei cittadini: il sondaggio politico di BiDiMedia vede però il partito della presidente del Consiglio in calo rispetto al mese scorso, con un meno 0,8% che lo riporta al 28,1%. Boom del Partito Democratico guidato da Elly Schlein: più 2,2% e rimonta in corso con un 18,7% che la neosegretaria punta a incrementare nei prossimi mesi. Male il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini perdono l'1,0% e scivolano al 16,0%.

La Lega stacca il Terzo polo, Verdi e Sinistra in crisi

Sotto ai dieci punti c'è sempre la Lega di Matteo Salvini in testa. Il Carroccio registra un più 0,6% e torna al 9,2%, seppur distante dalle cifre a cui è stato abituato negli ultimi anni. Resta stabile il Terzo polo di Azione e Italia Viva all'8,4%, così come Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7,1%. Crollano sia l'alleanza Verdi e Sinistra, che con un meno 0,7% passa al 2,9%, che +Europa, che invece registra un meno 0,4% e scivola al 2,6%. Chiudono le intenzioni di voto Italexit all'1,8% (meno 0,2%), Unione Popolare all'1,3% (meno 0,1%), Democrazia Italiana e Popolare all'1,0% (più 0,1%) e Noi Moderati allo 0,9% (più 0,1%).