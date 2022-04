Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito: in crescita Lega e Forza Italia, giù Pd e M5s Secondo il sondaggio Swg per il Tg La7, è Fratelli d’Italia il primo partito nel Paese. Seguito a ruota dal Pd, che però perde qualche consenso, e dalla Lega, nettamente a distanza sebbene questa settimana abbia recuperato rispetto all’ultima indagine.

A cura di Annalisa Girardi

È Fratelli d'Italia la prima forza politica in Italia secondo il sondaggio Swg redatto per il telegiornale di La7. Il partito di Giorgia Meloni si pone di fronte al Pd e alla Lega. Ma mentre l'alleato di centrodestra cresce leggermente, i dem perdono consensi. Ma andiamo a vedere nello specifico come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati alle urne oggi e come sono cambiate le intenzioni di voto rispetto all'ultima rilevazione di una settimana fa.

Come abbiamo detto, a conquistare il primo gradino del podio nel sondaggio diffuso oggi, 11 aprile, è Fratelli d'Italia. Che rimane stabile rispetto all'indagine di sette giorni fa al 21,6%. A seguire il Partito democratico che invece, rispetto alla settimana scorsa, perde 0,2 punti percentuali, scendendo così al 21,2%. In leggero aumento è, al contrario, la Lega, che guadagna lo 0,1% su lunedì scorso: il Carroccio rimane comunque a uno dei suoi minimi storici dalle ultime elezioni politiche, al 15,9%.

A soli tre punti di distanza si posizione il Movimento Cinque Stelle, che però perde ben 0,4 punti percentuali sulla settimana scorsa e scende al 12,9%. A seguire Forza Italia, in leggera rimonta: gli azzurri questa settimana ottengono lo 0,3% di consensi in più e arrivano nel sondaggio Swg a quota 8%.

A seguire troviamo tutte le forze politiche minori: la federazione di Azione e +Europa al 5% (-0,3), Sinistra Italiana al 2,6% (+0,3), Articolo 1 al 2,6% (-0,2) e Italia Viva al 2,4% (+0,2). A non esprimersi, va sottolineato, è il 42% degli intervistati: una quota in aumento di un punto percentuale rispetto alle rilevazioni della settimana precedente.