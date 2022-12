Sondaggi politici, Fratelli d’Italia non si ferma più: cresce il Movimento 5 Stelle, male il Pd Secondo l’ultima analisi di BidiMedia sui sondaggi politici, Fratelli d’Italia è sempre in testa nelle intenzioni di voto e continua a crescere di settimana in settimana. Male il Pd, sorpasso del Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia non si ferma più. Il partito della presidente del Consiglio continua a crescere, di settimana in settimana, nei sondaggi politici. Da tempo, ormai, è in testa nelle intenzioni di voto, ma ogni nuova rilevazione è sostanzialmente un record. Con gli altri partiti c'è un abisso scavato in poche settimane. Prima delle elezioni politiche di fine settembre, infatti, la distanza con il Pd sembrava minima. Ora i dem sono terza forza nel Paese, superati dal Movimento 5 Stelle, ed entrambi i principali partiti di opposizione sono molto lontani dalle percentuali di Fratelli d'Italia. Vediamo tutte le percentuali nella media matematica tra i vari sondaggi elaborata da BidiMedia.

Nella media, in testa, c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: il partito della presidente del Consiglio vola e cresce dello 0,8% in un mese, arrivando al 29,3%. Dietro, dicevamo, c'è il vuoto. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte fa un passetto in avanti dello 0,3%: si tratta di una crescita decisiva, perché permette ai grillini di salire al 17,3% e superare il Partito Democratico. Il Pd di Enrico Letta, infatti, perde lo 0,4% nell'ultimo mese e scivola al 17,0%.

A seguire troviamo la Lega di Matteo Salvini, che torna a crescere dello 0,1% e risale all'8,6%, ancora lontanissima dai livelli di pochi anni fa. Continua, invece, il testa a testa tra il Terzo polo di Azione e Italia Viva e Forza Italia di Silvio Berlusconi. La neofederazione guidata da Carlo Calenda cala dello 0,1% e scende al 7,9%, mentre il partito azzurro cresce di un decimo di punto e risale al 7,1%. L'Alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,1% e scende al 3,8%, seguita da +Europa, che perde lo 0,2% e passa al 2,4%. Chiudono la media dei sondaggi politici Italexit al 2,1% (meno 0,1%), Unione popolare all'1,3% (più 0,1%), Italia Sovrana e Popolare allo 0,8% (più 0,1%) e Noi Moderati allo 0,8%.