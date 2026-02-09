Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in risalita, Vannacci all’1,5%: quanti voti prendono i partiti

Fratelli d'Italia risale, il Partito Democratico è stabile, mentre tutte le altre forze politiche registrano un calo. Fa il suo ingresso nei sondaggi anche Futuro nazionale, la nuova creazione politica dell'ex generale Roberto Vannacci, recentemente uscito dalla Lega. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso dall'ultima rilevazione dell'Agenzia Dire-Tecné.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia resta in testa, con il 31%, guadagnando lo 0,1% su due settimane. Attualmente è l'unico partito a registrare una variazione positiva, seppur di lieve entità.

Il resto del centrodestra infatti, risulta in calo. Forza Italia perde due decimi e si attesta al 10,3%. Per gli azzurri si tratta comunque di un risultato positivo, decisamente più alto rispetto a quello riportato da altre rilevazioni, che generalmente danno il partito attorno all'8%, poco distate dalla Lega. Quanto al Carroccio, la flessione è dello 0,3% e lo porta al 7,8%. L'ultima settimana è stata senza dubbio complicata per il partito di Matteo Salvini, alle prese con il divorzio con Vannacci e l'uscita di alcuni esponenti di peso, come i parlamentari Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, confluiti nella nuova forza politica fondata dall'ex generale. Per ora, Futuro Nazionale raccoglie circa l'1,2-1,5% dei consensi.

Spostandoci nel centrosinistra, il Pd è fermo al 21,9%, mentre il Movimento 5 Stelle scende all'11,9% (-0,2%). Alleanza Verdi-Sinistra invece, è data al 6,1% (-0,2%). Infine, i partiti più piccoli: Azione è al 3,1% (-0,2%); Italia Viva al 2,1% (-0,1%); +Europa all'1,6% (-0,1%).

Il borsino dei leader

Passiamo ora ai consensi ai leader. Giorgia Meloni resta saldamente al primo posto nella classifica dei leader più apprezzati con il 46,8% delle preferenze. In seconda posizione il leader di FI e vicepremier, Antonio Tajani con il 39,5% (-0,1%). Al terzo, in ripresa, il presidente del M5S Giuseppe Conte che guadagna lo 0,2% e si porta al 31,2%. Segue la segretaria del Pd Elly Schlein che riporta un leggero calo, dello 0,1%, e scende al 28,9%. Il leader della Lega Matteo Salvini si conferma quinto al 27,0% (-0,1). Chiudono la classifica il leader di Azione Carlo Calenda (21,3%), Angelo Bonelli (al 16,2%) e Nicola Fratoianni (al 15,6%) di Alleanza Verdi-Sinistra.

Il borsino del governo

Infine, la fiducia nel governo. La quota di coloro che dichiarano di fidarsi dell'esecutivo Meloni sale leggermente, al 43,4% con un +0,2% rispetto a due settimane fa. Questo incremento è compensato dall'altrettanto leggera crescita della percentuale di chi non ha fiducia, che arriva al 49,1% (+0,1%). Gli indecisi sono al 7,5% (-0,3).