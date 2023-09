Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Partito Democratico calano: bene Movimento 5 Stelle e Lega L’ultimo sondaggio politico di Quorum/Youtrend registra un calo per Fratelli d’Italia e il Pd, con Meloni e i suoi che restano ampiamente sopra i trenta punti. Risalgono, invece, Movimento 5 Stelle e Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

La vera notizia dei sondaggi politici dopo la pausa estiva, è che la distanza tra le due principali opposizioni al centrodestra non è più così ampia. O almeno, questo emerge dalla rilevazione di Quorum/Youtrend per Skytg24. A sentire le risposte dei cittadini, infatti, Fratelli d'Italia – per quanto in calo questa settimana – è ancora ampiamente il primo partito nelle intenzioni di voto, con un margine abissale sulla concorrenza. Il Partito Democratico cala e il Movimento 5 Stelle risale, mentre la Lega torna a crescere, pur lontana dai livelli raggiunti negli ultimi anni. Risale anche Forza Italia, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra vola davanti ad Azione e Italia Viva.

Fratelli d'Italia cala ma resta in testa da solo, male il Pd

Nel sondaggio di Quorum/Youtrend, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni domina le intenzioni di voto, pur calando di mezzo punto in una settimana. La presidente del Consiglio e i suoi scendono al 31,2%, mantenendo un distacco abissale con il Partito Democratico di Elly Schlein. I dem, infatti, perdono un altro 0,4% e scivolano al 19,1%. Ad avvicinarsi, invece, è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini guadagnano lo 0,2% e salgono al 15,2%. Ora sono a meno di quattro punti dal Pd.

Bene Lega e Forza Italia, volano Verdi e Sinistra e Azione

La Lega di Matteo Salvini resta sotto ai dieci punti secondo questo sondaggio, ma guadagna lo 0,4% e passa all'8,0%. Bene anche Forza Italia, guidato ora da Antonio Tajani, con un più 0,2% che lo porta al 5,9%. Vola l'alleanza Verdi e Sinistra, con un più 0,4% che vale il 4,5%. Molto bene anche l'ex Terzo Polo, soprattutto Azione di Carlo Calenda, che segna un più 0,6% in una settimana e passa al 3,9%. Italia Viva di Matteo Renzi, invece, registra un più 0,2% e sale al 3,5%. Male +Europa, che scende al 2,0% con un meno 0,3%. Per l'Italia passa all'1,9% con un meno 0,1% e Noi Moderati scende all'1,0% registrando un meno 0,1%.