Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega in calo: risalgono Pd e Movimento 5 stelle Fratelli d’Italia scende nei consensi ma resta in testa, mentre la Lega si fa staccare anche da Forza Italia. Il Pd e il M5s guadagnano consensi, invece. Ecco i risultati del sondaggio politico elettorale Monitor Italia di Dire-Tecnè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una settimana negativa per il centrodestra, anche se si parla di oscillazioni piuttosto contenute. Calano leggermente sia Fratelli d'Italia (ancora saldamente il primo partito) che la Lega di Matteo Salvini, che vede allontanarsi non solo i meloniani ma anche Forza Italia, in lieve crescita. Guadagna terreno il Pd, che però al momento resta ancora sotto il 20%, e anche il Movimento 5 stelle fa un piccolo passo avanti. Vediamo chi scende e chi sale nel nuovo sondaggio politico Monitor Italia, realizzato dalla società Tecnè con l'agenzia Dire.

Fratelli d'Italia e Lega in calo, FI è secondo partito nel centrodestra

Fratelli d'Italia scende al 28,8%. Il calo è solo dello 0,1%, ma è comunque un segnale il fatto che il primo partito del Paese per il momento abbia smesso di crescere. Nonostante per Giorgia Meloni questo sia un risultato più alto di quello raggiunto alle elezioni del 2022, infatti, è da diversi mesi che il partito oscilla al di sotto della soglia del 30% senza riuscire a superarla. Una situazione che per il momento è poco preoccupante, però, considerato che alleati e avversari sono ben lontani da questo livello di consensi.

La Lega di Matteo Salvini scende all'8,4%. Anche in questo caso la riduzione è solo dello 0,1%, ma per il Carroccio questo calo contribuisce ad aumentare la distanza non solo con Fratelli d'Italia, ma anche con Forza Italia, che sale al 9,4% (+0,1%). Al momento infatti, stando al sondaggio, il partito di Antonio Tajani sarebbe la seconda forza del centrodestra.

Su il Pd e il M5s, va male Azione

Il Partito democratico sale al 19,5% con una crescita dello 0,2%. Per Elly Schlein è un dato positivo, anche se il suo partito è ancora lontano dal poter impensierire Fratelli d'Italia. Negli ultimi mesi, infatti, il Pd ha sempre oscillato tra il 19% e il 21% senza riuscire a fare passi avanti consecutivi. Nei prossimi mesi si accenderà la campagna elettorale per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno, e questo potrebbe avere un impatto sulle preferenze degli italiani.

Il Movimento 5 stelle con il 16,4% (+0,1%) si conferma il secondo partito dell'opposizione, e registra un andamento positivo. Non può dire lo stesso Azione di Carlo Calenda: 3,6% e -0,2% in una settimana. Per Azione, nel periodo da qui a giugno diventerà importante riuscire a raggiungere il 4%, ovvero la soglia di sbarramento prevista alle elezioni per il Parlamento europeo. E lo sarà anche per Italia viva di Matteo Renzi, ferma al 3% (+0,1%).

Ci sono poi gli altri partiti che hanno composto il centrosinistra con il Pd, alle ultime elezioni. Alleanza Verdi-Sinistra arriva al 3,5% con una crescita dello 0,2%. Invece +Europa cala al 2,2%, perdendo lo 0,1% rispetto all'ultima rilevazione.