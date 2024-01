Quando si vota per le Regionali, le Amministrative e le Europee nel 2024: approvato il dl Elezioni Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Elezioni, o Election day, per il 2024. Le europee, sabato 8 e domenica 9 giugno, saranno accorpate alle elezioni amministrative e forse anche alcune regionali. In più, i sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti potranno essere eletti per un terzo mandato, quelli sotto i 5mila abitanti non avranno più limiti di mandati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

È arrivata l'approvazione del dl Elezioni da parte del Consiglio dei ministri del governo Meloni. Il decreto norma gli ‘Election day' che si svolgeranno nel 2024: cinque elezioni regionali e quasi 4mila elezioni comunali. Si conferma che per tutte le elezioni si voterà di domenica e di lunedì, mentre per le europee di giugno – e per tutti gli appuntamenti elettorali che cadranno nella stessa data – i giorni saranno sabato e domenica. La norma prevede la possibilità di accorpare le elezioni europee ad altri appuntamenti, regionali o comunali.

Le elezioni amministrative saranno unite alle europee dell'8-9 giugno, come ha confermato il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli in una nota. Lo stesso potrebbe valere per le elezioni regionali in Piemonte e Basilicata. Più in bilico l'Umbria, che potrebbe votare a giugno o slittare a ottobre, come avvenne nel 2019. In più, con il dl arriva il via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti, e salta il limite di mandati per quelli sotto i 5mila.

Quando si vota nel 2024, verso l'election day a giugno

Come detto, la norma dà alcune indicazioni sulle votazioni che avranno luogo nel 2024. Gli unici appuntamenti già fissati per certo sono tre: le elezioni regionali in Sardegna si svolgeranno il domenica 25 e lunedì 26 febbraio 2024, quelle in Abruzzo domenica 10 e lunedì 11 marzo, mentre le elezioni europee saranno sabato 8 e domenica 9 giugno.

Proprio le europee saranno un'eccezione alla regola: infatti, per eleggere i parlamentari da inviare a Strasburgo le urne saranno aperte sabato dalle ore 14 alle ore 22 e domenica dalle ore 7 alle ore 15. Lo stesso varrà per tutte le elezioni che saranno unite alle europee. Si tratterà certamente delle amministrative, e probabilmente di almeno alcune delle elezioni regionali: Piemonte, Basilicata e forse anche per l'Umbria. In tutti gli altri casi, invece, si voterà domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Come cambiano le regole sui mandati dei sindaci

C'è poi un nuovo intervento per quanto riguarda la durata dei sindaci. Nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti, i sindaci potranno essere eletti per tre mandati, invece di due. Sparisce, invece, ogni limite di mandati per i Comuni fino a 5mila abitanti: qui i sindaci potranno essere rieletti un qualunque numero di volte, senza doversi interrompere.

"È il coronamento di una storica battaglia della Lega, nell'interesse dei territori e dei cittadini", ha commentato il ministro Calderoli. "Finalmente raggiungiamo un traguardo che gli amministratori chiedono da temp, dando risposta alle migliaia di piccoli Comuni interessati da questo provvedimento". Già nel 2022, il numero di mandati per i micro-Comuni sotto i 5mila abitanti era stato alzato a tre.

In più, nel 2024 cambieranno leggermente le regole sempre per i Comuni sotto i 15mila abitanti. Se si presenta una sola lista, basterà che vada a votare il 40% degli aventi diritto, e che il 50% indichi quella lista, perché l'elezione sia valida. Prima, il quorum era fissato al 50% degli aventi diritto.