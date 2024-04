Elezioni Basilicata 2024 in diretta: gli orari dei seggi e come si vota, ultime news sul voto alle regionali

Le elezioni in Basilicata 2024 in diretta: seggi aperti oggi, domenica 21 aprile 2024 dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Si vota anche domani, lunedì 22 aprile 2024, dalle 7:00 alle 15:00, a seguire lo spoglio per i risultati in tempo reale. I candidati alle regionali in Basilicata sono tre: il governatore uscente Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra e Eustachio Follia, candidato di Volt.

Per votare è necessario munirsi di carta d’identità e tessera elettorale: è possibile votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato). In Basilicata la legge elettorale prevede il turno unico, quindi a vincere sarà il candidato più votato, e non è previsto il voto disgiunto.

Elezioni regionali in Basilicata, ultime news:

09:30 Chi sono i candidati in Basilicata alle regionali 2024 In Basilicata è sfida tra tre candidati alle elezioni regionali. Il presidente uscente, Vito Bardi, è appoggiato dalla maggioranza – Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udc – ma anche da Azione di Carlo Calenda, oltre alla lista civica La vera basilicata e a Orgoglio lucano, che sarà composta anche da esponenti di Italia viva. Il centrosinistra, invece, sostiene Piero Marrese, presidente della provincia di Matera: è appoggiato da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, e anche le liste Basilicata unita e Basilicata casa comune. Infine, il terzo candidato è Eustachio Follia, sostenuto da Volt. A cura di Annalisa Girardi 09:00 Quante preferenze è possibile esprimere Alle elezioni regionali in Basilicata è possibile esprimere una o due preferenze tra i candidati di una lista al Consiglio regionale, scrivendo il loro nome e cognome. Se si esprimono due preferenze, devono essere persone di genere diverso. A cura di Annalisa Girardi 08:30 Cos'è il voto disgiunto e perché non è ammesso in Basilicata Alle elezioni regionali in Basilicata non è ammesso il voto disgiunto. Non è possibile, quindi, votare per un candidato presidente e allo stesso tempo per una lista che non è a lui collegata, ma che sostiene un altro candidato. A cura di Annalisa Girardi 08:00 Come si vota alle elezioni regionali Le elezioni regionali si svolgeranno su un turno unico: sarà eletto il candidato presidente che ha ricevuto più voti. Si può votare solo per il candidato presidente, oppure solo per una lista: nel secondo caso il voto va anche al candidato. È possibile anche votare per il candidato e per una lista, ma non è ammesso il voto disgiunto: non si può, cioè, esprimere il voto per un candidato e allo stesso tempo per una lista che non è a lui candidato. A cura di Annalisa Girardi 07:30 Cosa fare in caso di Carta d'identità scaduta Per votare alle elezioni regionali è necessario recarsi al seggio con tessera elettorale e un documento di riconoscimento, come la carta di identità. Nel caso ci si rendesse conto di averla smarrita, è comunque possibile richiederla in qualsiasi momento al proprio Comune.. Nel caso in cui la carta di identità fosse in scadenza, invece, la domanda per il rinnovo potrà essere fatta a partire dal 180° giorno precedente la data di scadenza prevista, presentandosi al proprio Comune di residenza. A cura di Annalisa Girardi 07:00 Seggi aperti per le regionali in Basilicata 2024 Oggi, domenica 21 aprile, alle ore 7.00 aprono i seggi in Basilicata per le elezioni regionali: i cittadini lucani votano per eleggere il governatore della Regione. Si potrà votare fino alle ore 23.00 di questa sera e fino alle 15.00 di domani. A cura di Annalisa Girardi 06:48 Come richiedere la tessera elettorale Per votare alle elezioni regionali è necessario presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Chi non ha la tessera elettorale o l'ha smarrita, può richiederla, anche nel giorno della votazione, all'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. A cura di Annalisa Girardi 06:37 Quali documenti portare ai seggi Ogni elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita, può richiederla, anche nel corso della giornata di oggi, all'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. A cura di Annalisa Girardi 06:34 A che ora aprono i seggi e a che ora chiudono domenica 21 aprile I seggi per votare alle regionali in Basilicata aprono oggi, domenica 21 aprile alle ore7:00. Chiuderanno alle 23:00 per poi riaprire lunedì 22 aprile 2024 alle 7:00. Si potrà votare fino alle ore 15:00. A cura di Annalisa Girardi 06:31 Le elezioni regionali in Basilicata 2024 in diretta, ultime news sul voto Questa mattina aprono i seggi in Basilicata, al voto per le elezioni regionali. Si vota oggi, domenica 21 aprile dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 22 aprile 2024 dalle 7:00 alle 15:00. Si sfidano tre candidati:Vito Bardi, governatore uscente per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra e Eustachio Follia, candidato di Volt. A cura di Annalisa Girardi