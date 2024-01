Elezioni regionali 2024, dove e quando si vota: le date degli appuntamenti elettorali Il 2024 è un anno in cui ci saranno moltissimi appuntamenti elettorali: dal voto per le elezioni europee a quello per le amministrative in numerosi capoluoghi di Regione e di Provincia. Le elezioni regionali invece si terranno in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria: tutte amministrazioni a guida centrodestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Moltissimi appuntamenti elettorali avranno luogo nel corso del 2024: le elezioni europee a giugno si svolgeranno insieme alle amministrative di quasi 4mila Comuni, tra cui sei capoluoghi di Regione e 21 capoluoghi di Provincia. In più, nel 2024 si andrà al voto per cinque elezioni regionali: Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria.

La prima Regione in cui si voterà è la Sardegna, il 25 febbraio 2024. Seguirà l'Abruzzo il 10 marzo. Basilicata, Piemonte e Umbria dovrebbero invece votare insieme alle europee, nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Tutte e cinque le Regioni al voto sono attualmente guidate dal centrodestra. In alcune di queste, la scelta del candidato potrebbe causare problemi sia alla maggioranza che all'opposizione.

Le elezioni regionali in Sardegna

La Sardegna sarà la prima Regione a votare nel 2024: i seggi apriranno domenica 25 febbraio alle ore 7 e chiuderanno alle ore 23 dello stesso giorno. Al momento, il campo dei candidati principali è ancora piuttosto confuso. Il Pd e il Movimento 5 stelle sosterranno la candidatura di Alessandra Todde, 54enne vicepresidente e deputata M5s. L'ex presidente e imprenditore Renato Soru (66 anni), ex segretario del Pd in Sardegna, ha però deciso di ricandidarsi. Ad appoggiarlo ci sono anche Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo Renzi.

Per quanto riguarda il centrodestra, il nome del candidato è già praticamente certo ma ha causato moltissime tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia. L'attuale presidente Christian Solinas (47enne del Partito sardo d'azione, appoggiato dal Carroccio) non sarà infatti ricandidato. Le forze del centrodestra regionale hanno deciso di puntare su Paolo Truzzu, 51 anni, sindaco meloniano di Cagliari. Gli esponenti della Lega hanno reagito duramente a questa mossa, affermando che se salta il nome di Solinas si dovranno rimettere in discussione anche tutte le candidature degli altri presidenti di Regione uscenti quest'anno. Truzzu sarà in ogni caso candidato, mentre non è esclusa la possibilità che Solinas si presenti come concorrente.

Quando si vota per le regionali in Abruzzo

In Abruzzo le elezioni regionali si svolgeranno domenica 10 marzo 2024, dalle ore 7 alle ore 23. In questo caso, i nomi dei due candidati principali sembrano già piuttosto definitivi. Per quanto riguarda l'opposizione, il nome dell'ex rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico (63 anni) è riuscito a mettere d'accordo Pd, Movimento 5 stelle, Verdi-Sinistra, Azione, Italia viva e +Europa. Insomma, tutto il cosiddetto ‘campo progressista' sarà unito a sostegno di una sola candidatura.

Per il centrodestra, sembra certa la ricandidatura del presidente 55enne Marco Marsilio. Soprattutto perché è uno dei due soli governatori di Fratelli d'Italia (insieme a Francesco Acquaroli nelle Marche). Sembra impossibile, quindi, che il partito di Giorgia Meloni sia disposto a rinunciare a uno dei suoi esponenti, per quanto la Lega possa cercare di "mettere in discussione" tutte le ricandidature.

La data delle elezioni regionali in Basilicata

Per le elezioni regionali in Basilicata la data del voto non è ancora decisa. Nel 2019 si votò a fine marzo, ma sembra possibile che quest'anno l'elezione venga accorpata alle europee. In questo caso, si svolgerebbe nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Altrimenti, le elezioni potrebbero avere luogo prima, possibilmente a maggio. Si attende una decisione definitiva nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda i candidati, Forza Italia ha già detto che sull'attuale presidente Vito Bardi non intende fare passi indietro. Anche in questo caso, bisognerà vedere se gli altri due partiti della coalizione saranno d'accordo a lasciare la Regione a un esponente di FI. Dall'opposizione non è ancora emerso un nome unico. Il Pd ha lanciato la candidatura di Angelo Chiorazzo (fondatore della cooperativa Auxilium) già a fine 2023, ma al momento sembra possibile anche che si passi a una scelta diversa per creare una coalizione con il Movimento 5 stelle, magari scelto tramite delle primarie.

Quando saranno le elezioni regionali 2024 in Piemonte

Il Piemonte non ha una data ufficiale per le elezioni regionali 2024, ma la soluzione più probabile sembra quella di unirle alle elezioni europee: sabato 8 e domenica 9 giugno. Per il centrodestra dovrebbe essere ricandidato il presidente uscente Alberto Cirio, esponente di Forza Italia.

Tra gli esponenti dell'opposizione non è ancora emersa una candidatura certa. Dall'inizio dell'anno il Pd e il Movimento 5 stelle si sono incontrati per trovare un compromesso, ma al momento i nomi circolati (come quello di Chiara Gribaudo, vicepresidente dem) non sono stati confermati. La situazione politica nel capoluogo Torino, dove Pd e M5s sono opposti da anni, non aiuta a trovare un equilibrio condiviso per la guida della Regione.

Regionali 2024 in Umbria

Anche in Umbria non c'è ancora una data certa per l'elezione, ma dovrebbe essere fissata verso la fine dell'anno, probabilmente a ottobre 2024. Per il centrodestra il nome al momento è quello di Donatella Tesei, la presidente leghista in carica. Manca però parecchio tempo, e nel frattempo si svolgeranno altre elezioni (amministrative, regionali, europee) che potrebbero alimentare le tensioni nella maggioranza. Nessuno dei principali partiti dell'opposizione ha ancora indicato il nome di un candidato, invece.