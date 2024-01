Elezioni in Sardegna 2024: data, candidati e come si vota alle regionali Il 25 febbraio 2024 si vota per le elezioni regionali in Sardegna. I seggi saranno aperti dalle ore 6.30 alle ore 22. Ci sono quattro candidati: per il centrodestra Paolo Truzzu al posto dell’uscente Christian Solinas, per il centrosinistra Alessandra Todde e anche l’ex presidente Renato Soru, e infine l’autonomia Lucia Chessa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Le elezioni regionali in Sardegna si terranno domenica 25 febbraio 2024: gli elettori potranno andare ai seggi dalle ore 6.30 della mattina fino alle ore 22. Le liste sono già state depositate e i candidati ufficiali sono quattro. Il centrodestra ha deciso – dopo un lungo dibattito interno – di non ricandidare il presidente uscente Christian Solinas: al suo posto ci sarà il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Molti dei partiti progressisti si sono alleati per sostenere Alessandra Todde. L'ex presidente Renato Soru è un altro esponente del centrosinistra. Infine, c'è la candidatura dell'autonomia Lucia Chessa. In Sardegna si voterà con un turno unico, con possibilità di voto disgiunto.

Quando si vota per le elezioni regionali in Sardegna 2024: data e orari

Le elezioni regionali in Sardegna si terranno domenica 25 febbraio 2024. I seggi saranno aperti solo domenica, dalle ore 6.30 alle ore 22. Non si potrà votare di lunedì, come invece avviene per altre consultazioni elettorali.

Chi sono i candidati alle elezioni in Sardegna 2024

I candidati alle elezioni regionali 2024 della Sardegna sono quattro. Il centrodestra ha deciso di non ricandidare il presidente uscente Christian Solinas, del Partito sardo d'azione sostenuto dalla Lega. Al suo posto ci sarà Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari ed esponente di Fratelli d'Italia. A rappresentare il centrosinistra ci sarà Alessandra Todde, candidata sostenuta da Movimento 5 stelle (di cui è vicepresidente), Partito democratico, Progressisti, Socialisti europei e sinistra futura. Sempre nel fronte progressista ci sarà però anche Renato Soru, ex presidente di Regione ed ex segretario regionale del Pd: a sostenerlo c'è Italia viva, oltre ad alcune liste autonomiste ed ex esponenti dem. La quarta candidata è Lucia Chessa, con la lista autonomista Rossomori.

Come si vota alle regionali: la legge elettorale

Alle regionali in Sardegna si applicherà la stessa legge elettorale utilizzata nel 2019, determinata con una legge statutaria regionale. Ci sarà un turno unico, e questo significa che non ci sarà possibilità di ballottaggio. Il candidato che prenderà la maggioranza dei voti, anche se relativa, risulterà eletto. Sulla scheda è possibile indicare fino a due preferenze per i consiglieri, ma solo se sono rivolte a due persone di genere diverso. C'è anche la possibilità di effettuare il voto disgiunto, ovvero votare per un candidato presidente e poi per un candidato consigliere che fa parte di una lista che non lo sostiene.