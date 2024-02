Chi sono i candidati alle elezioni regionali in Sardegna 2024: nomi e liste Alle elezioni regionali in Sardegna 2024 si vota domenica 25 febbraio, dalle ore 6.30 alle ore 22. I candidati sono quattro, e saranno sostenuti da venticinque liste: si tratta di Paolo Truzzu, al posto del governatore uscente Christian Solinas, e poi Alessandra Todde, Renato Soru e Lucia Chessa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Si vota il 25 febbraio 2024 per le nuove elezioni regionali in Sardegna, che sostituiranno il presidente uscente Christian Solinas. Ci sono quattro candidati. Per il centrodestra al posto di Solinas si presenterà il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, di Fratelli d'Italia. Per il centrosinistra la vicepresidente del Movimento 5 stelle Alessandra Todde, che sarà appoggiata anche dal Pd e da altre forze dell'opposizione. L'ex dem Renato Soru, invece, si è candidato con il sostegno di Italia viva. Infine, c'è l'autonoma Lucia Chessa. Nel complesso, sono venticinque le liste che si presenteranno a sostegno di questi quattro.

Il sondaggio più recente è quello effettuato da Bidimedia, che ha indicato al primo posto Paolo Truzzu con il 46% delle preferenze. A inseguire ci sarebbe Alessandra Todde con il 41,9%, mentre sarebbe più in basso Renato Soru con l'11%. Lucia Chessa chiude la rilevazione con l'1%. Va detto che, comunque il 25% dei consultati si è detto indeciso.

Per quanto riguarda come si vota, la legge elettorale prevede un turno unico, senza la possibilità di ballottaggio. Dunque, il candidato che prenderà più voti il 25 febbraio sarà eletto presidente, a prescindere dalla percentuale che raggiunge. Sarà possibile effettuare il voto disgiunto, indicando un candidato presidente e poi un candidato consigliere di una lista che non lo sostiene.

Paolo Truzzu

Paolo Truzzi, attuale sindaco di Cagliari, sarà sostenuto da tutti i partiti del centrodestra. Sarà candidato al posto del governatore uscente Christian Solinas, che quindi non potrà provare a ottenere un secondo mandato. Le liste che lo sostengono sono:

Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni

Lega Salvini Sardegna

Forza Italia Berlusconi – Ppe

Partito sardo d'azione

Riformatori sardi

Udc Sardegna

Sardegna al centro 20venti

Alleanza Sardegna Partito liberale italiano

Democrazia cristiana con Rotondi

Alessandra Todde

Alessandra Todde è la candidata appoggiata dai principali partiti dell'opposizione: ovviamente il suo Movimento 5 stelle, ma anche il centrosinistra con il Partito democratico e Alleanza Verdi-sinistra. Le liste che la sostengono sono:

Movimento 5 stelle

Partito democratico della Sardegna

Alleanza Verdi e Sinistra

Demos democrazia solidale – Alessandra Todde presidente

Progressista

Partito socialista italiano sardi in Europa

Sinistra futura

Fortza Paris

Orizzonte comune

Uniti per Alessandra Todde

Renato Soru

Renato Soru, ex presidente della Regione ed ex esponente del Pd, si candiderà invece con l'appoggio dei partiti centristi, oltre a varie liste regionali. Eccole:

+Europa – Azione con Soru

Liberu

Movimento progetto Sardegna

Vota Sardigna

Partito della rifondazione comunista – Sinistra europea

Lucia Chessa

Dal profilo Facebook di Lucia Chessa

La candidata autonomista Lucia Chessa è sostenuta da una sola lista:

Sardigna R-Esiste