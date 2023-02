Sondaggi politici, Fratelli d’Italia domina ancora: colpo Pd, è davanti al Movimento 5 Stelle L’ultimo sondaggio politico di Tecnè conferma il dominio di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto. Il Partito Democratico cala ma resta davanti a un Movimento 5 Stelle in leggera risalita.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia domina, il Partito Democratico cala e il Movimento 5 Stelle avanza. Le tendenze nei sondaggi politici restano invariate ormai da mesi, dopo le elezioni politiche del 25 settembre che hanno consegnato il Paese al centrodestra e – in particolare – alla guida di Giorgia Meloni. Anche la rilevazione di Tecnè per la trasmissione Fuori dal Coro, andata in onda ieri sera su Rete 4, conferma il boom di Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto, ma registra anche il vantaggio del Pd sui grillini nella partita interna alle opposizioni. Vantaggio dimostrato anche alle ultime elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia – dove i dem sono arrivati sopra ai venti punti – per quanto si tratti di un voto molto diverso rispetto alle politiche nazionali, in primis in termini di affluenza.

Meloni sempre staccata in testa, Conte dietro a Letta

Fratelli d'Italia è in testa nelle intenzioni di voto nazionali, secondo il sondaggio di Tecnè: il partito di Giorgia Meloni è al 30,6%, più di quattro punti sopra al risultato ottenuto alle elezioni politiche di settembre. Il Partito Democratico di Enrico Letta, invece, è ancora in calo: 17,1% con un secco meno due rispetto al voto, che però permette ai dem di rimanere davanti al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. I grillini, infatti, nonostante guadagnino quasi un punto e mezzo non vanno oltre il 16,7%.

Lega e Forza Italia davanti ad Azione e Italia Viva

Gli altri due principali partiti del centrodestra si sfidano in un testa a testa subito sotto ai dieci punti: la Lega di Matteo Salvini è in crescita rispetto alle elezioni e raggiunge il 9,2%; Forza Italia di Silvio Berlusconi è sostanzialmente stabile e si ferma all'8,0%. Non riesce nel sorpasso il Terzo polo di Azione e Italia Viva: Calenda e Renzi calano di quasi mezzo punto rispetto al voto di settembre e scendono al 7,4%. L'alleanza Verdi e Sinistra cala leggermente al 3,3%, seguita da +Europa al 2,5%.