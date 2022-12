Sondaggi politici, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni oltre il 30%, Pd in picchiata L’ultimo sondaggio Monitor Italia, realizzato da Dire-Tecnè, mostra ancora un trend favorevole per il partito di Giorgia Meloni: Fdi è dato sopra il 30%.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultimo sondaggio Monitor Italia, realizzato da Dire-Tecnè il 9 dicembre su un campione di mille persone, Fratelli d'Italia ha quasi doppiato il Partito Democratico.

Il partito di Giorgia Meloni continua quindi a crescere, arrivando al 30,5%, con un incremento dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Fdi non è però l'unico partito del centrodestra a raggiungere un risultato soddisfacente questa settimana: anche la Lega è in crescita, dello 0,2% rispetto al sondaggio precedente, e arriva all'8,7%. Bene anche Azione/Italia viva, di Carlo Calenda che sale dello 0,1% rispetto a una settimana fa, al 7,6%. Invariata invece Forza Italia, che non si sposta rispetto al 7,3% dell'ultimo sondaggio.

Continua a calare invece, seppur leggermente, il Movimento 5 stelle dopo la risalita delle scorse settimane: il partito di Conte è al secondo posto dopo Fratelli d'Italia, al 17,3% (-0,1%). Male anche il Pd di Letta, alle prese con la fase costituente che precede il Congresso del partito: il partito di Letta perde un ulteriore 0,2%, arrivando al 16,4%. In salita invece l'Alleanza Verdi Sinistra e arriva al 3,5 (+0,2%). Chiudono +Europa al 2,5%, invariata rispetto alla precedente rilevazione, e Italexit di Paragone all'1,8% (-0,1%).

Per quanto riguarda invece la fiducia nel governo, gli elettori interpellati hanno risposto così: il 53,8% ha fiducia nel governo con una variazione positiva dello 0,3% rispetto all'ultimo sondaggio: mentre il 36,9% non ha fiducia nell'esecutivo Meloni (con un aumento della percentuale degli scontenti dello 0,1%. Il 9,3% invece ‘non sa'.

La fiducia nella presidente del Consiglio Meloni è ancora in crescita: il 59% degli intervistati dichiara di avere fiducia nel capo del governo (+0,4% rispetto al precedente sondaggio); il 34,8% dice di non aver fiducia nella premier, una percentuale che cresce dello 0,2%. Solo il 6,2% non sa rispondere.