Sondaggi politici, Fratelli d’Italia continua a crescere: Movimento 5 Stelle davanti al Pd L’ultimo sondaggio politico di Index Research conferma la crescita continua di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto. A seguire il Partito Democratico prova a rimontare sul Movimento 5 Stelle. Cresce la Lega, male Terzo polo e Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni non si ferma più. Il suo partito, Fratelli d'Italia, continua a dominare nei sondaggi politici. Settimana dopo settimana la presidente del Consiglio e i suoi stanno accumulando un distacco sempre più abissale con l'opposizione e con gli alleati del centrodestra. I due principali partiti che dovrebbero provare a scalfire il dominio Meloni – ovvero Movimento 5 Stelle e Partito Democratico – solo insieme potrebbero raggiungere le percentuali di Fratelli d'Italia. Ma quell'alleanza è tutta da ricostruire, eventualmente. Nel frattempo il sondaggio di Index Research per Piazza Pulita conferma le tendenze degli ultimi mesi e registra un nuovo record per il primo partito nelle intenzioni di voto.

Meloni non si ferma più nei sondaggi, Conte davanti a Letta

Nel sondaggio politico letto durante la trasmissione di La7, Fratelli d'Italia conferma il suo vantaggio rispetto agli altri partiti e segna un nuovo più 0,3% volando al 31,0%. Per Giorgia Meloni e i suoi, in pratica, i record continuano ogni sette giorni. Va male il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece è in leggera flessione dello 0,2%, scendendo al 17,5%. Non ne approfitta particolarmente il Partito Democratico di Enrico Letta – che ancora per pochissimi giorni sarà il segretario dimissionario del Pd – che guadagna appena lo 0,2% e risale al 15,4%. Restano due punti abbondanti tra gli ex alleati ora divisi all'opposizione.

La Lega resta in vantaggio su Terzo polo e Forza Italia

La Lega di Matteo Salvini, intanto, prova a risalire molto lentamente: più 0,2% per il Carroccio, che passa all'8,7% e tiene un minimo di distacco tra gli altri due partiti in zona. Il primo è il Terzo polo di Azione e Italia Viva – che presto, secondo quanto dice Renzi, dovrebbe diventare un partito unico – che perde lo 0,3% e passa al 7,6%. Il secondo è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che cala a sua volta dello 0,3% e scivola al 6,3%. Chiudono poi le intenzioni di voto l'alleanza Verdi e Sinistra al 3,9% (meno 0,1%), +Europa al 2,8% (meno 0,1%) e Italexit stabile al 2,2%.