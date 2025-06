video suggerito

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cala mentre il Pd guadagna voti: chi vince FdI perde mezzo punto mentre il Pd guadagna più voti di tutti. Nel centrosinistra calano M5s e Avs. Lega e Forza Italia restano stabili. Ecco l'ultimo sondaggio politico realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia perde mezzo punto mentre il Partito democratico è in crescita e tra le forze politiche è quella che guadagna più voti. Il Movimento 5 Stelle infatti, riporta un segno meno, così pure Alleanza Verdi-Sinistra. Stabili Lega e Forza Italia. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio politico realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta.

Come vanno i partiti nei sondaggi

Fratelli d'Italia è in calo. Rispetto alla precedente rilevazione dello scorso 13 maggio, il partito perde mezzo punto. Un calo che non fa certo parlare di ‘crollo' ma che neppure si può considerare una lieve perdita. Tutto sommato incide poco sui consensi del partito di Meloni che resta al 30,5%, ben al di sopra dei suoi avversari.

Il Partito democratico è quello che cresce più di tutti. Nel giro di tre settimane recupera un punto, che lo fa salire al 22,5%. Si conferma come la prima forza d'opposizione, anche se mantiene una distanza abbastanza ampia con FdI. Attualmente i due partiti sono separati da otto punti, uno stacco che i dem finora non sono riusciti ad accorciare in maniera decisiva.

Cala invece, il Movimento 5 Stelle, che arretra di mezzo punto, scendendo al 12,5%. Negli ultimi mesi i suoi consensi si sono risollevati, ma la crescita non è stata sufficiente a colmare la distanza con il Pd, che risulta avanti di dieci punti. È comunque un segnale positivo per un partito che nell'ultima parte dello scorso anno si era ritrovato ad affrontare un pesante crollo dei consensi.

Rimanendo nel centrosinistra, Alleanza Verdi-Sinistra riporta lo stesso calo percentuale dei pentastellati (-0,5%) e si attesta al 6%. Da quando Avs ha registrato una forte crescita alle scorse europee, il partito è riuscito a mantenere i suoi consensi stabili, oscillando tra il 6% e il 7%.

Restano stabili, senza grandi variazioni, le altre due forze di maggioranza e partner di governo. In questa rilevazione però, la Lega è avanti rispetto agli azzurri, con il 9%. Forza Italia rimane indietro, all'8,5%, anche se il margine tra i due partiti è stretto, come dimostrano i numerosi sorpassi reciproci registrati dai vari sondaggi.

Infine, troviamo i partiti più piccoli, riconducibili all'area centro-liberale. Azione cresce dello 0,5% e supera il 3% (precisamente al 3,5%); anche Italia Viva sale, della stessa percentuale, ed è data al 2,5%. Noi Moderati e +Europa invece, si fermano all'1,5%.

A livello di coalizioni, il calo di Fratelli d'Italia fa perdere al centrodestra mezzo punto. Complessivamente la coalizione raggiugne il 49,5%, contro il 30% del centrosinistra, che recupera mezzo punto. La percentuale sale però, se si considerano tutte le forze d'opposizione unite: in quel caso, un eventuale "campo largo" prenderebbe il 48,5%, facendo concorrenza al centrodestra.