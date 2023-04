Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala e il Pd vola mentre Forza Italia aggancia la Lega L’ultimo sondaggi politico di Ipsos evidenzia un calo netto di Fratelli d’Italia, che però mantiene saldamente la vetta nelle intenzioni di voto. Balzo in avanti per il Pd, mentre Forza Italia aggancia la Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Crescono Pd e Forza Italia, calano Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. L'ultimo sondaggio politico di Ipsos per il Corriere della Sera registra delle tendenze molto chiare nell'ultimo mese. La rilevazione risale al 20 aprile e viene messa a confronto con quella del 16 marzo. In poco più di trenta giorni i rapporti di forza sono rimasti bene o male invariati – nel senso che non ci sono stravolgimenti nelle posizioni dei partiti politici nelle intenzioni di voto – ma i trend evidenziano le difficoltà della presidente del Consiglio nel mantenere l'ampio consenso raggiunto e la spinta della nuova segreteria nel Pd.

Fratelli d'Italia sempre in testa, boom del Pd con il Movimento 5 Stelle in calo

Il primato di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nelle intenzioni di voto non è in discussione, ma il sondaggio di Ipsos dà il partito ancora in calo: meno 1,3% nell'ultimo mese, che lo fa scivolare al 29%. Una battuta d'arresto importante per la presidente del Consiglio, anche perché – nel frattempo – il Partito Democratico di Elly Schlein segna un più 1,7% e passa al 20,7%. Il distacco, in ogni caso, è ancora abissale. Male il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece perde lo 0,3% e cala al 16,5%.

La Lega resta ferma e Forza Italia l'aggancia, male Azione e Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini resta stabile all'8,0%, ma si vede agganciata da Forza Italia di Silvio Berlusconi, che invece registra un boom dello 0,8% e passa – appunto – all'8,0%. Paga carissima la scissione il Terzo polo di Azione e Italia Viva, che Ipsos considera ancora come un unico partito in questo sondaggio: meno 1,0% e si torna al 5,2%. L'alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,2% e scende al 3,3%, mentre cresce al 2,3% (più 0,3%) +Europa. Crolla Italexit con Paragone, meno 0,6% e scivola all'1,6%, così come Unione Popolare, meno 0,6% e passa all'1,3%. Qui trova Noi Moderati, proprio all'1,3% dopo un più 0,3%. Chiude Democrazia sovrana popolare, con un più 0,2% che vale l'1,2%.