Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala e il Pd di Schlein torna a otto punti: addio al Terzo polo Nell’ultimo sondaggio politico di Swg continua il calo di Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico si riavvicina risalendo a otto punti di distanza. Bene il Movimento 5 Stelle e la Lega. Nel Terzo polo diviso Azione vale quasi il doppio di Italia Viva.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia sempre in testa ma sempre in calo, il Partito Democratico sempre distante ma sempre in crescita. E poi la risalita del Movimento 5 Stelle, lontano da quanto visto negli ultimi anni, e il tentativo della Lega di tornare sopra i dieci punti. Nei sondaggi politici le tendenze sono più o meno le stesse, salvo qualche eccezione. L'ultima rilevazione di Swg per il Tg di La7 conferma gli ultimi trend e, per la prima volta da diversi mesi a questa parte, sonda Azione e Italia Viva come singoli partiti e non più come Terzo polo. La rottura definitiva tra Calenda e Renzi ha riportato i due nella situazione precedente alle elezioni politiche di settembre. E anche a livello di consenso non sembra essere cambiato molto da allora.

Meloni cala e il Partito Democratico risale, bene anche i 5 Stelle

Il primo partito nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che continua a vivere la sua sostanziale luna di miele con il Paese. Anche da questo sondaggio, tuttavia, arriva un nuovo campanello d'allarme per la presidente del Consiglio: un meno 0,3% che porta il suo partito al 29,0%. Ancora molto staccato il Partito Democratico di Elly Schlein, che guadagna un altro 0,3% e passa al 21,0%. Otto punti tondi di distacco: è la distanza minima da parecchi mesi a questa parte, vista la forbice dopo il disastro elettorale. Risale anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, dopo settimane difficili: più 0,3% per i grillini che passano al 15,4%.

Il Terzo polo diviso favorisce Azione e lascia indietro Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini prova a risalire verso i dieci punti, con un più 0,6% che si traduce in un 9,4% totale per il Carroccio. A seguire c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi in calo dello 0,2%, al 6,3%. Poi troviamo uno dei due partiti dell'ormai ex Terzo polo: Azione di Carlo Calenda – sondato da solo dopo mesi di federazione – è dato al 4,6%. Prima di Italia Viva c'è l'alleanza Verdi e Sinistra – in calo dello 0,1% – che scende al 3,1%. Il partito di Matteo Renzi, invece, è dato al 2,6%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,3% (meno 0,1%), Per l'Italia con Paragone al 2,1% (più 0,2%) e Unione Popolare stabile all'1,9%.