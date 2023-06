Sondaggi politici, Forza Italia vola dopo la morte di Berlusconi e raggiunge il Movimento 5 Stelle

La scomparsa del leader di Forza Italia sta avendo come prima conseguenza politica un’impennata nei sondaggi: il partito di Berlusconi fa un balzo in avanti impressionante, raddoppiando i consensi e raggiungendo il Movimento 5 Stelle mentre la Lega crolla. Sempre in testa Fratelli d’Italia, con dietro il Pd.