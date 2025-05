video suggerito

Sondaggi politici, Fdi, Fi e Lega con il segno meno, recupera il Pd (ma perde mezzo punto in un mese) Secondo l'ultimo sondaggio effettuato da Dire-Tecnè tutto il centrodestra risulta in leggero calo questa settimana. Fdi è sempre primo partito, con il 29,8%.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 28 e il 30 aprile, mostra un lieve calo di consenso nell'ultima settimana per Fdi di Meloni, che comunque resta saldamente primo partito con il 29,8% delle preferenze (-0,2% in una settimana e +0,1% in un mese).

Negli ultimi sette giorni sale invece leggermente il Pd di Schlein, che sale al 21,8%, recuperando lo 0,1% in 7 giorni nonostante il calo dello 0,5% nell'ultimo mese. Al terzo posto c'è ancora il Movimento Cinque Stelle, che passa al 12,1% (+0,1 e +0,8% in un mese). Il partito di Conte è inseguito da Forza Italia di Tajani, dato all'11,3%, che però risulta in perdita (-0,2 in una settimana e -0,2 in un mese). Va giù anche la Lega, che cede lo 0,1%, e scende all'8,3%.

Nel centrosinistra Alleanza Verdi e Sinistra recupera lo 0,2% e sale al 6% (percentuale invariata rispetto a un mese fa) Completano il quadro Azione al 3,3% (stessa percentuale di una settimana fa ma +0,4% in un mese); Italia Viva all'1,9% (in calo dello 0,1% in sette giorni e dello 0,2% rispetto a un mese fa) e infine +Europa all'1,8% (+0,1% rispetto a sette giorni fa, ma perde lo 0,1% in un mese.

I consensi dei leader

Stabili i consensi per Giorgia Meloni. La premier raccoglie il 46,4% di giudizi positivi, (stessa percentuale di una settimana fa, +0,4% in un mese). Invariate anche le quotazioni di Antonio Tajani, vicepremier e leader di Fi, al 39,6%, in leggero aumento quelle di Giuseppe Conte, che raggiunge il 30,5% di gradimento (+0,1% in 7 giorni e +0,5% in un mese); quest'ultimo consolida il sorpasso della settimana scorsa ai danni della segretaria Pd, Elly Schlein, che scende al 29,7 (cedendo lo 0,1% in una settimana e lo 0,7% negli ultimi 30 giorni).

Più indietro Matteo Salvini al 26,5%, Emma Bonino al 19,9%, Carlo Calenda al 19,6%, Angelo Bonelli al 16%, Nicola Fratoianni al 15,9 e Matteo Renzi al 13,8.

Cala la fiducia nella presidente del Consiglio Meloni

Cala leggermente la fiducia nei confronti del Governo Meloni. Il 42,4% degli intervistati esprime un giudizio positivo verso l'esecutivo, pari allo 0,1% in meno in una settimana ma allo 0,6% in più in un mese. La quota di chi non ha fiducia è al 49,9%, anche questa in calo dello 0,1% in 7 giorni (e dello -0,5% in un mese). In crescita chi ‘non sa', +0,2% sulla settimana (-0,1% sul mese).