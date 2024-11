video suggerito

Sondaggi politici, FdI cresce ancora mentre il Pd perde terreno: ora la Lega raggiunge Forza Italia

A cura di Giulia Casula

Continua la crescita di Fratelli d'Italia che ora sfiora il 30%. Vanno male le cose invece, per il suo principale avversario, il Partito democratico, che scende al 22,1%. Tra Lega e Forza Italia si riduce a zero la distanza che separa i due partner di governo: ora entrambi i partiti sono all'8,9%. Vediamo come vanno i consensi dei partiti secondo l'ultimo sondaggio di Swg.

Chi va meglio e chi va peggio tra i partiti italiani

Ad aggiudicarsi ancora una volta il primato nei consensi è Fratelli d'Italia, che è tornato ad allungare la distanza con tutti gli altri partiti, sia quelli dell'opposizione che della maggioranza. Attualmente il partito di Giorgia Meloni è dato al 29,8%, con un +0,4% guadagnato nell'ultima settimana, che lo porta a un passo dalla soglia del 30%.

Non vanno altrettanto bene le cose per il Partito democratico, che perde lo 0,2% e scende al 22,1%. Nonostante il posizionamento come secondo partito, il Pd non sembra preoccupare più tanto Fratelli d'Italia. Al momento il partito di Elly Schlein è nuovamente al di sotto della soglia raggiunta alle europee, anche se resta la prima forza d'opposizione nel Paese.

Anche il Movimento 5 Stelle perde terreno e retrocede all'11,3% (-0,3%). Certo, le percentuali rimangono comunque migliori di quelle ottenute alla consultazione per Bruxelles, ma il M5s non sembra riuscire a tornare alle posizioni di inizio anno, quando il partito si attestava attorno al 15%. Probabilmente la scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ormai ai ferri corti, potrebbe aver demotivato gli elettori, delusi dai continui battibecchi tra il fondatore e il leader.

Per Alleanza Verdi-Sinistra la situazione migliora anche se il partito non sembra riuscire a superare le percentuali raggiunte alle europee. Nell'ultima settimana Avs ha comunque guadagnato un +0,2% che lo porta così al 6,7%.

Tornando al centrodestra invece, tra Lega e Forza Italia la partita si riaccende. Se prima gli azzurri sembravano aver ampliato lo stacco con l'alleato e il sorpasso pareva ormai assodato, ora le cose sono nuovamente cambiate. Nelle ultime settimane la Lega ha recuperato qualche zero virgola, mentre FI dall'altro lato, ha perso qualcosa, il che ha portato di nuovo i due partiti sulle medesime posizioni. Al momento infatti, sia il Carroccio che Forza Italia sono all'8,9% e tra i due è testa a testa.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Azione resta ferma al 2,6%, mentre Italia Viva risulta in lieve calo (-0,1%), al 2,3%. Seguono +Europa, al 2,1% (+0,1%), Noi Moderati, all'1,2% (+0,1%), Sud chiama Nord e Pace Terra e Dignità, entrambi all'1%.