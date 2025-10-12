Politica
Sondaggi politici, Fdi cresce ancora (al 30,5%), fiducia in Meloni sale di mezzo punto in 7 giorni

Secondo l’ultimo sondaggio Dire Tecnè, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è aumentato dello 0,3% nell’ultima settimana e si attesta al 30,5%. Al secondo posto il Pd, in lieve calo.
A cura di Annalisa Cangemi
Secondo l'ultimo sondaggio diffuso da Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra l'8 e il 9 ottobre, il consenso su cui può contare Fdi non è stato intaccato, nonostante le manifestazioni per Gaza delle ultime settimane, che hanno mostrato un malcontento nei confronti della linea dell'esecutivo, troppo timido nel condannare i crimini commessi dal governo di Netanyahu nella Striscia.

Da quanto emerge, rispetto a una settimana fa e rispetto al mese scorso, il consenso di Fratelli d'Italia è aumentato dello 0,3% e si attesta al 30,5%. Quello di Forza Italia è aumentato dello 0,2 in una settimana e dello 0,3% in un mese, portando gli azzurri all'11,3. Per il partito fondato da Berlusconi ha influito probabilmente anche la vittoria della scorsa settimana in Calabria, dove la lista di Forza Italia è risultata la più votata.

In salute secondo il sondaggio anche la Lega, arrivata a quota 8,6 (+0,1% in una settimana e +0,1% rispetto a un mese fa), nonostante i dissidi interni dovuti alle posizioni estremiste del generale Vannacci, vicesegretario del Carroccio poco amato dalla Lega più ‘moderata'. Nel campo dell'opposizione, rispetto a sette giorni fa il Pd scende al 21,3% (-0,1; -0,2 mese), il M5s passa al 12,5% (-0,3; +0,1 mese) e Avs al 6% (-0,2; -0,5 mese). Azione sale al 3,5% (+0,2 e +0,3), Italia Viva resta stabile all'1,8%, mentre +Europa è all'1,4 (-0,1).

Il borsino dei leader

Continua a crescere il consenso di Giorgia Meloni. La premier in una settimana guadagna mezzo punto e arriva al 46,1% di valutazioni positive. La segue, in seconda posizione, il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, al 39,4% (+0,4 in sette giorni).

Al terzo posto troviamo il leader pentastellato Giuseppe Conte, sceso al 31,3% (-0,3, invariato rispetto a un mese fa) e la segretaria Pd Elly Schlein, al 28,9% (-0,2 in sette giorni, -0,4% in un mese). Il leader del Carroccio Matteo Salvini, in quinta posizione, recupera e sale al 27,2 (+0,2). Carlo Calenda di Azione è al 20,8 (+0,1), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs perdono entrambi lo 0,2% (sono rispettivamente al 15,8 e al 15,3). Chiudono Riccardo Magi al 14,3 (-0,1) e Matteo Renzi al 13,5 (-0,1).

Fiducia nel governo Meloni in aumento

Cresce la fiducia nel Governo Meloni, che ora si attesta al 42,8% guadagnando lo 0,3% nell'ultima settimana e lo 0,1% rispetto a un mese fa. Secondo l'ultimo sondaggio, risulta in calo chi dice di non avere fiducia: il dato è del 49,4%, frutto di un calo dello 0,7% nell'ultimo mese, confermato dal -0,1% nel confronto con sette giorni fa. Chi ‘non sa' è il 7,8%, -0,2% nell'ultima settimana e +0,6% sul mese.

Politica Italiana
Sondaggi politici
