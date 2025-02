video suggerito

Sondaggi politici, Fdi campione di consenso, la fiducia nel governo sale di quasi 2 punti in un mese L’ultimo sondaggio Dire-Tecnè mostra un momento particolarmente positivo per il governo, nonostante l’indagine per il caso Almasri: la percentuale di chi ha fiducia nell’esecutivo è infatti del 42,1%, con un +0,3 rispetto a sette giorni fa. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 29 e il 30 gennaio, mostra un consenso in crescita verso il governo presieduto da Giorgia Meloni. La quota di chi ha fiducia nell'esecutivo è infatti del 42,1%, con un +0,3 rispetto a sette giorni fa – segno che l'indagine per il caso Almasri non scalfisce il governo – e addirittura +1,9% rispetto allo scorso 20 dicembre.

Da quanto emerge, non ha fiducia nel governo il 50,7% degli intervistati, in calo dello 0,1 e dello 1,6 sul mese. Non sa il 7,2% in calo rispettivamente dello 0,2 e 0,3.

Per quanto riguarda il borsino dei partiti, se si votasse oggi Fratelli d'Italia avrebbe il 29,7%, ancora al primo posto nelle intenzioni di voto, con un recupero dello 0,2% in una settimana. A seguire troviamo il Pd con il 22,8% (-0,2 su settimana, -0,9 nell'ultimo mese); al terzo posto si colloca Forza Italia con l'11,4%, con un +0,1 su settimana e invariato sul mese. Sostanzialmente stabile il Movimento 5 Stelle che con il 10,7%, sale dello +0,1. La Lega staccata all'8,6%, sale dello 0,1, Avs al 5,9% (-0,2 in una settimana). Azione è al 2,7% (-0,1), Italia Viva al 2,3% con un +0,1, mentre +Europa perde un'analoga percentuale, scendendo all'1,9%.

La classifica dei leader

Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, per quanto riguarda la classifica dei leader, Giorgia Meloni e Antonio Tajani restano i più graditi agli italiani, entrambi in aumento nei consensi dello 0,2% rispetto a una settimana fa, stessa percentuale ma in calo per Elly Schlein.

Meloni sale al 46,3% (+2,4% sul mese) e Tajani al 39,1% (+1,4 rispetto a dicembre). Schlein è invece in calo, al 31,3% (-0,2% rispetto alla scorsa settimana); segue Conte al 29,6% (+0,1). Seguono Matteo Salvini al 26,9% (+0,1 rispetto a sette giorni fa); Emma Bonino al 20% che perde lo 0,1, Carlo Calenda al 19% perde lo 0,2. Angelo Bonelli è al 16,2% (-0,2) come Nicola Fratoianni (-0,1%). Infine Matteo Renzi sale al 14% (+0,1 rispetto alla settimana scorsa).