Sondaggi politici, effetto Atreju per Meloni: FdI sale ancora. Bene Forza Italia, male il Pd Il partito di Giorgia Meloni, complice forse anche Atreju, la kermesse di FdI, sembra non temere rivali. Male la Lega e il M5s, bene Azione. Sono i risultati del nuovo sondaggio di Swg per La7.

A cura di Francesca Moriero

L’ultimo sondaggio condotto da Swg e diffuso dal Tg La7 di Enrico Mentana il 16 dicembre scorso, mostra un risultato positivo per Fratelli d'Italia con un aumento dei consensi del +0,5%. Il partito di Giorgia Meloni, complice forse anche Atreju, l'evento organizzato a Circo Massimo di Roma dal suo partito, e conclusosi domenica 15 dicembre, sembra non temere rivali.

Non si può dire lo stesso per Matteo Salvini che, in attesa della sentenza del processo Open Arms, in cui rischia una condanna a sei anni di carcere per sequestro di persona aggravato, perde un 0,3%. La Lega, così, si posiziona al 9,4%.

Restando all’interno della coalizione di governo, Forza Italia di Antonio Tajani, ha registrato invece un miglioramento, superando la Lega e consolidandosi come il secondo partito della maggioranza, con un incremento dello 0,2%.

Nonostante un piccolo calo di Noi Moderati (-0,1%), l’intero centrodestra ha visto un incremento dello 0,3%, un risultato positivo per un governo che ancora non sembra avere ancora trovato un accordo sulla legge di Bilancio 2025.

Se Giorgia Meloni può essere soddisfatta dei risultati del sondaggio, lo stesso non si può dire per Elly Schlein che perde lo 0,2%. Il Partito Democratico, nonostante il recente successo alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, rimane quindi più di sette punti indietro rispetto a Fratelli d’Italia.

Un calo simile ha colpito anche il Movimento 5 Stelle, che si piazza all'11,2% complici forse anche le tensioni delle ultime settimane tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Resta da capire se, con la recente esclusione dell'ex garante, il Movimento riuscirà a recuperare consensi.

Stabile il risultato di Alleanza Verdi-Sinistra, che, dopo l’exploit nelle elezioni europee dello scorso giugno, ha trovato una base solida di elettori, raddoppiando il supporto rispetto alle elezioni politiche precedenti. Per quanto riguarda i partiti che si trovano vicino alla soglia del 3%, buone notizie per Carlo Calenda che ha registrato una lieve flessione con il suo partito, Azione, che tuttavia resta appena sopra la soglia del 3%.

Anche Italia Viva ha visto un leggero aumento, ma non abbastanza per superare il 3%, una soglia che sembra difficile anche per +Europa.