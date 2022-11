Sondaggi politici, è sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico: Meloni vola in testa La Supermedia di questa settimana conferma la volata solitaria di Fratelli d’Italia nei sondaggi politici, ma c’è anche il sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Pd.

A cura di Tommaso Coluzzi

Prima nemici, poi alleati, ora avversari. La storia del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle continua a cambiare di anno in anno, ed è ormai entrata da mesi in una nuova fase: Conte e i suoi si sono riposizionati ormai da tempo nell'area che loro stessi definiscono progressista – per non dire di centrosinistra – e puntano a togliere consensi al Pd. Secondo i sondaggi politici delle ultime settimane ci stanno riuscendo. La Supermedia di Agi e Youtrend di oggi – che tiene conto, come ogni settimana, delle rilevazioni sulle intenzioni di voto dei più importanti istituti demoscopici – conferma il sorpasso.

In testa nelle intenzioni di voto, però, c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Il partito della presidente del Consiglio non arresta la sua crescita e guadagna lo 0,4% in due settimane, arrivando al 29,1%. Sono, ovviamente, record su record per il partito che è nato dieci anni fa e arriva dall'esperienza di Alleanza Nazionale. La seconda forza politica del Paese è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ottiene un più 0,8% e passa al 17,4%. Sorpasso effettuato, almeno momentaneamente sugli ex alleati del Partito Democratico di Enrico Letta, ancora in preda a una crisi interna difficilmente risolvibile: meno 0,6% e i dem scivolano al 16,8%.

La Lega si è stabilizzata all'8,4%, una percentuale che continua a essere un problema enorme per Matteo Salvini. Dietro al Carroccio il Terzo polo di Azione e Italia Viva ha ormai superato Forza Italia di Silvio Berlusconi: meno 0,2% per Calenda e Renzi che tornano al 7,8%, mantenendo comunque le distanze dagli azzurri, che se pure salgono dello 0,2% non vanno oltre il 7,0%.

In fondo alla classifica l'alleanza Verdi e Sinistra avanza dello 0,1% e passa al 3,9%, seguita da +Europa in flessione dello 0,1% al 2,7%. Chiudono Italexit al 2,1%, frutto di un meno 0,3% in due settimane, Unione Popolare all'1,4% (meno 0,1%) e Noi Moderati all'1,1% (più 0,1%).