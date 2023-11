Sondaggi politici, crollano Lega e Pd mentre Fratelli d’Italia resta al primo posto: male M5s, bene FI Fratelli d’Italia è in leggero calo ma resta ampiamente il primo partito in Italia, mentre il Partito democratico e soprattutto al Lega hanno una forte discesa nei consensi. Scende anche il Movimento 5 stelle, mentre Forza Italia registra un buon risultato. I risultati del sondaggio politico di Swg.

A cura di Luca Pons

L'ultima settimana è stata negativa per quasi tutti i principali partiti politici italiani. Secondo il sondaggio politico-elettorale di Swg per La7, hanno avuto un calo di voti sia Fratelli d'Italia che la Lega, sia il Pd che il Movimento 5 stelle. Può esultare quasi solo Forza Italia. Ecco i risultati nel dettaglio.

Giù la Lega, Meloni con FdI non ha rivali

Per Fratelli d'Italia il calo è lieve: 29,1% dei voti, invece del 29,2% registrato una settimana fa. Il partito di Giorgia Meloni resta sostanzialmente stabile e soprattutto non vede avvicinarsi in modo significativo nessuno dei rivali. FdI è al primo posto con quasi dieci punti di margine su tutti gli altri.

Restando nel centrodestra, la Lega scende al 9,4%. È una perdita dello 0,4% in una sola settimana per il Carroccio, che così si allontana ancora di più da Fratelli d'Italia dopo aver recuperato nelle scorse settimane. In vista delle elezioni europee che si terranno a giugno, Matteo Salvini cercherà sempre più di distinguersi da Meloni per riguadagnare consensi.

Sorride invece Forza Italia che sale al 6,7%, dal 6,4%. Sono comunque risultati più bassi di quelli registrati alle scorse elezioni politiche, quando a guidare il partito era Silvio Berlusconi, ma tengono il partito ben lontano dalla soglia del 4%, che alle europee sarà lo sbarramento per eleggere dei propri rappresentanti. La coalizione di centrodestra è completato da Noi moderati, che sale all'1,1% (+0,1%).

Il Pd torna sotto il 20%, scende anche il M5s

Giorni difficili anche per la minoranza. Il Partito democratico scende al 19,7% dopo essere risalito al 20% una settimana fa. I dem di Elly Schlein continuano a oscillare tra il 19% e il 21%, senza riuscire a risalire per mettere in pensiero Meloni, e anche il successo della manifestazione a Roma non è bastato a dare una spinta nei sondaggi.

Il Movimento 5 stelle scende al 16,2% (-0,2%). Così, il partito di Giuseppe Conte non approfitta del nuovo calo del Pd per riavvicinarsi e provare a mettere in discussione il posto di primo partito dell'opposizione. Le forze minori del centrosinistra hanno risultati che sono di sostanziale stabilità: Alleanza Verdi-Sinistra resta al 3,6%, mentre +Europa cresce dal 2,4% al 2,5%. Altalenanti i partiti di centro che componevano il Terzo polo alle ultime elezioni europee. Azione di Carlo Calenda scende dal 4% al 3,9%. Invece Italia viva di Matteo Renzi sale dello 0,2% e raggiunge il 3% complessivo.

Tra gli altri partiti, il sondaggio di Swg rileva i voti di due forze politiche. La prima è Italexit di Gianluigi Paragone (1,9%, +0,3%). La seconda è Unione popolare di Luigi De Magistris (1,2%, -0,1%).