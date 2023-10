Sondaggi politici, crollano Fratelli d’Italia e Pd: la Lega vola, il M5s può sorpassare i dem Fratelli d’Italia perde quasi mezzo punto, il Pd un punto intero. Nel nuovo sondaggio elettorale realizzato da Ipsos, a sorridere è la Lega di Matteo Salvini, il partito che cresce di più. Bene anche il Movimento 5 stelle e Forza Italia.

A cura di Luca Pons

Risultato deludente per Fratelli d'Italia e soprattutto per il Partito democratico: i due schieramenti, che restano i primi partiti nel Paese, perdono punti (soprattutto i dem) mentre i rispettivi alleati/rivali, Lega e Movimento 5 stelle, vedono aumentare i consensi. Il calo è più problematico per il Pd, che si ritrova a poco più di un punto e mezzo dal M5s. Fratelli d'Italia è saldamente al primo posto, ma la Lega cresce più di tutti gli altri partiti. Ecco i risultati del nuovo sondaggio politico di Ipsos per il Corriere della Sera, con le differenze rispetto a quello pubblicato il 7 settembre.

Va male Fratelli d'Italia, boom della Lega

Fratelli d'Italia perde lo 0,4% e va al 29,8%. Per Giorgia Meloni non è poi un danno così grave, dato che FdI scende sotto la soglia edl 30% ma resta il primo partito con distacco. Ma resta il fatto che Fratelli d'Italia registra il secondo peggior risultato nel sondaggio di Ipsos. In più, allo stesso tempo il miglior risultato in assoluto lo fa la Lega: 10,1% dei voti e addirittura due punti guadagnati nel giro di un mese. Difficile dire se sia stata la questione migranti a riportare in alto il partito di Salvini – che si è distaccato dalla linea di Meloni anche con toni duri – ma certamente i numeri dicono che l'elettorato ha apprezzato il Carroccio più di FdI nelle scorse settimane.

Forza Italia sale al 7% e registra un +0,4%. Anche per Antonio Tajani, quindi, un risultato positivo nel mese in cui si è celebrato il Berlusconi Day e il leader ha detto che l'obiettivo di FI è arrivare al 20% dei voti nel giro di un paio d'anni. Chiude la coalizione di centrodestra Noi moderati, all'1,1% con un +0,1%. Al di là delle variazioni dei vari partiti, resta stabile la fiducia nei confronti del governo (al 47%) e nei confronti di Giorgia Meloni (al 49%).

Pd in forte calo, ora il M5s è a un punto e mezzo di distanza

Il Partito democratico cala al 18,5% perdendo un intero punto percentuale in un mese. Il dato è decisamente negativo per lo schieramento di Elly Schlein, che si trova ad avere un risultato virtualmente più basso di quello ottenuto alle ultime elezioni politiche da Enrico Letta.

Il Movimento 5 stelle invece va al 19,9%, guadagna mezzo punto e si trova a poco più di un punto e mezzo dal Pd. Il distacco un mese fa era di oltre tre punti, ed era rimasto piuttosto costante negli ultimi mesi. Se la tendenza si confermasse questa anche nel prossimo mese, il M5s potrebbe pensare di tornare a mettere in discussione il ruolo di primo partito dell'opposizione, almeno nei sondaggi. Era già avvenuto all'inizio dell'anno, ma l'elezione di Schlein come segretaria del Pd aveva dato una spinta ai dem nelle intenzioni di voto.

Il resto del centrosinistra fa registrare risultati negativi: l'Alleanza Verdi-Sinistra cala al 3,4% (-0,3%) e +Europa al 2% (-0,2%). Mese negativo anche per i centristi, con Azione di Carlo Calenda al 3,2% e Italia viva di Matteo Renzi al 3%. Entrambi hanno perso lo 0,3% dall'ultima rilevazione. Tra gli altri partiti, il sondaggio di Ipsos rileva Italexit di Gianluigi Paragone (2%, -0,2%), Unione popolare di Luigi De Magistris (1,4%, +0,3%) e Democrazia sovrana e popolare (0,9%, -0,1%).