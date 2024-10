video suggerito

Sondaggi politici, scendono Fratelli d’Italia e Pd: chi vince nel testa a testa tra Forza Italia e Lega Calano Fdi e Pd, mentre continua a crescere il M5s, all’11,7%. La sfida tra Lega e Forza Italia questa settimana si conclude con il sorpasso degli azzurri, al 9%. Vediamo che cos’è emerso nell’ultimo sondaggio realizzato da Swg. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Per Fratelli d'Italia e Partito democratico l'ultima settimana si è chiusa negativamente nella classifica dei consensi. Per i dem il calo è più sostanzioso, di quasi mezzo punto. Più lieve invece la variazione di FdI, che scende al 29,3%. Segno positivo invece, per il Movimento 5 Stelle, che si avvicina al 12% e per Forza Italia, che sale al 9%, superando la Lega. È quanto emerso nell'ultimo sondaggio realizzato da Swg. Vediamolo nel dettaglio.

Giù Fratelli d'Italia, male anche Pd: chi vince tra FI e Lega

Sia Fratelli d'Italia che il Partito democratico registrano un calo, negli indici di gradimento, che fa perdere le posizioni guadagnate da entrambi la scorsa settimana. Con un -0,2%, FdI retrocede al 29,3% pur mantenendosi al primo posto nella classifica dei partiti.

Ad esattamente sette punti di distanza, invece, si colloca il partito di Elly Schlein che perde quasi mezzo punto (-0,4%), scendendo al 22,3%. Il Pd dunque, subisce un calo più significativo ma si conferma comunque primo tra le forze di minoranza. Per il momento, i dem non temono la concorrenza del Movimento 5 stelle che, nonostante la lenta risalita intrapresa negli ultimi mesi, è ancora ben distante, a circa dieci punti, dai colleghi del campo largo.

Ad ogni modo i sondaggi incoraggiano i pentastellati che continuano a crescere, guadagnando un +0,3%. Ora il partito di Giuseppe Conte, che si trova all'11,7%, punta a scalare i consensi e a tornare, magari, alle percentuali pre-europee che lo davano attorno al 15-16%.

Tornando invece, al centrodestra, anche questa settimana la sfida tra Lega e Forza Italia procede e si conclude consegnando la vittoria agli azzurri, che salgono al 9% (+0,3%). In realtà pure il Carroccio registra un aumento (+0,1%) , ma questo non è sufficiente a impedire al partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani di realizzare un, pur temporaneo, sorpasso.

Come vanno gli altri partiti: Avs avanti, seguono Azione e Italia Viva

Per quanto riguarda gli altri partiti invece, sembra ormai indiscusso il posizionamento di Alleanza Verdi-Sinistra tra le principali forze del centrosinistra. Nonostante un lieve calo (-0,1%), il partito guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli conferma il risultato ottenuto qualche mese fa alle elezioni europee e resta stabilmente al 6,8%.

Tra i partiti più piccoli invece, si lotta per resistere attorno alla soglia del 3%, che al momento nessuno tra Azione, Italia Viva e +Europa riesce a raggiungere. In particolare sia il partito guidato da Carlo Calenda che quello gestito da Riccardo Magi registrano un -0,1%, che li fa scendere rispettivamente, al 2,7% e 1,8,%. In leggero aumento (+0,1%) i renziani, che raggiungono il 2,3% e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, che sale all'1,3%. Rimangono stabili, entrambi all'1,1%, sia Noi Moderati e Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro.