video suggerito

Spagnolo di Valencia compra maglia del Napoli su Vinted, napoletano lo cerca per chiedergli come sta Un ragazzo napoletano cerca il giovane spagnolo di Valencia a cui ha venduto la maglietta azzurra per sapere come sta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione a Valencia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uno spagnolo di Valencia compra una felpa del Napoli su Vinted, la piattaforma online per la compravendita di abiti usati. Il venditore napoletano da cui l'ha acquistata lo cerca dopo la tragedia avvenuta nelle scorse ore, con gli allagamenti e i fiumi di fango che hanno causato oltre 150 morti, per chiedergli come sta. L'episodio stupisce il cittadino spagnolo che promette: “La indosserò a Napoli per la mezza maratona in tutto il percorso della gara in onore della fraternità tra il popolo spagnolo e italiano”.

È una delle tante storie di solidarietà che si stanno vivendo in questi giorni e che vedono impegnate tantissime persone in tutto il mondo per portare aiuto ed esprimere vicinanza al popolo spagnolo, colpito dalla violenta alluvione. In questo caso, il giovane spagnolo ha voluto ringraziare lo sconosciuto napoletano su X per il gran cuore dimostrato, pubblicando la conversazione.

"Il gesto del ragazzo napoletano mi ha colpito"

“Un ragazzo da cui ho comprato una felpa del Napoli tramite Vinted mi ha scritto per chiedermi come stavo. Non so perché, ma mi ha davvero colpito. Onore al Mediterraneo sempre”. È il commento del valenciano (“Un tío al que le compré una sudadera del Napoli por Vinted me escribió para preguntar por cómo estaba. No sé por qué, pero me llegó de veras. Honor al Mediterráneo sempre”, in originale spagnolo).

Alluvione in Spagna / Lapresse

Così, la chat impersonale di una piattaforma di e-commerce può trasformarsi in uno spazio di solidarietà. Il venditore, dopo aver ceduto la sua maglietta del Napoli, cerca il ragazzo che l'ha comprata, preoccupato per quello che sta accadendo: “Ho saputo di ciò che è successo a Valencia – scrive il napoletano – e volevo chiederti se stavi bene”.

Lo spagnolo, sorpreso per l'inaspettato interesse, risponde: “Prima di tutto grazie mille per la gentilezza di chiedere. Sì, io e la mia famiglia stiamo bene. Però ci sono tanti morti nei paesi prossimi alla città e non si può guidare su alcuni viali per l'acqua”. Al che, il napoletano replica: “Mi fa piacere che voi stiate bene e sono veramente addolorato per ciò che è successo. Spero vada tutto bene”.

"Indosserò la maglia alla maratona di Napoli"

La conversazione si chiude poi con un attestato reciproco di affetto e rispetto per i due popoli. “Grazie mille per chiedere, davvero – conclude il ragazzo valenciano – La felpa l'ho comprata per la mezza maratona di Napoli che farò, se Dio vuole, a febbraio. Come spagnolo, la indosserò in tutto il percorso della gara in onore della fraternità tra il popolo spagnolo e italiano”. E il napoletano commenta: “Che bella cosa davvero, in bocca al lupo allora. Spagna e Italia per sempre fratelli, che Dio vi benedica”.