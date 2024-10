video suggerito

Alluvione a Valencia, la denuncia della stampa locale: “Tanti errori dalle autorità, gestione criminale” “Le autorità hanno fatto tantissimi errori nella gestione dell’emergenza”. A Fanpage.it parla Vincent Partal, il direttore del giornale catalano Vilaweb che ha commentato le disastrose conseguenze della perturbazione che ha colpito il sud-est della Spagna, in particolare, la Comunità Valenciana e l’Andalusia: “Siamo in una situazione davvero difficile, c’è acqua ovunque”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Intervista a Vincent Partal Direttore del giornale catalano Vilaweb.

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I danni causati dalle inondazioni a Valencia – Foto Vilaweb

"La gestione dell'emergenza è stata criminale, le autorità hanno fatto tantissimi errori". A dirlo a Fanpage.it è Vincent Partal, il direttore del giornale catalano Vilaweb che ha commentato le disastrose conseguenze della perturbazione che nelle scorse ore ha colpito il sud-est della Spagna, in particolare, la Comunità Valenciana e l'Andalusia.

Dopo le inondazioni verificatesi in diverse zone, sono state recuperate decine di corpi e al momento si contano almeno 60 vittime. Tra loro ci sono anche diversi bambini. "Nel Mediterraneo questo tipo di fenomeni sono frequenti, ma la questione è che questa perturbazione era stata annunciata con largo anticipo dalle autorità meteorologiche ufficiali. Tutti avevano detto che avrebbe avuto conseguenze serie e che fossero necessarie azioni di prevenzione", ha spiegato ancora Partal.

Foto Vilaweb

Al governo della Comunità Valenciana c'è il Partito Popolare, insediatosi nell'estate del 2023. "La prima misura che hanno messo in campo è stato eliminare la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE, creata nel febbraio 2023 e smantellata a novembre dello stesso anno, ndr), un'unità specializzata nell'assistenza di questo tipo di emergenze. E questo è uno dei primi problemi, hanno rimosso una prima protezione per la popolazione", racconta il direttore.

In un lungo articolo Vilaweb ha ricostruito tutti gli errori fatti a partire dall'inizio dell'emergenza, evidenziando come non ci sia stata fin da subito una comunicazione chiara da parte del governo locale e nazionale.

Foto Vilaweb

"Ieri mattina il presidente Carlos Mazón ha organizzato una conferenza stampa dove ha detto che non ci sarebbero state inondazioni e che la situazione sarebbe rimasta sotto controllo, minimizzando tutto. – spiega Partal – Pochi minuti dopo, alle 11.45, il Centro di coordinamento delle emergenze ha emesso un'allerta idrologica speciale per i comuni rivieraschi del fiume Magre".

"Le autorità hanno continuato a non interessarsi alla situazione, non hanno mandato nessuna indicazione alla popolazione. Ufficialmente il governo di Valencia non ha detto nulla fino alle 21, quando il presidente Mazón si è presentato senza fornire alcuna informazione e senza allertare la popolazione".

"Dopo mezzanotte, quando la situazione era già completamente fuori controllo, il presidente è andato in televisione e ha detto che i soccorritori erano al lavoro e che "forse" c'erano delle vittime, ma che le prime a essere informate sarebbero state le famiglie. Solo questa mattina il governo ha diffuso l'allerta, raccomandando a tutti di non muoversi e non prendere la macchina", osserva il direttore del quotidiano.

"È stata una nottata di negligenze politiche. La mia opinione è che si sono resi conto dell'errore fatto con l'Unidad Valenciana de Emergencias ma hanno ugualmente minimizzato la situazione, pur sapendo che le persone erano in difficoltà. Non sono state date istruzioni e durante la notte tanti sono rimasti intrappolati in cinema e locali perché il governo non ha detto loro di stare al sicuro".

"Io sono di Valencia e mia madre viene portata in ospedale da un'ambulanza quasi ogni giorno. – dice ancora Partal – Questa mattina l'ambulanza è arrivata alle 6.30 e noi eravamo molto preoccupati. Il personale però ci ha rassicurati dicendo che potevano arrivare all'ospedale. Circa venti minuti dopo, mentre erano già in strada, è arrivata la comunicazione che c'era il divieto di guidare. Com'è possibile? Questa cosa è folle".

Le persone sono sconvolte e stanno cercando di gestire la distruzione che nelle scorse ore le ha travolte, come spiega il direttore: "Siamo in una situazione davvero difficile, c'è acqua ovunque. Stanno arrivando anche le reazioni politiche, molti partiti di opposizione stanno chiedendo spiegazioni riguardo a quanto accaduto. In passato ci sono stati fenomeni simili ma negli ultimi anni non ci sono mai state così tante vittime".

"Anche il governo spagnolo non ha fatto nulla e le persone sono davvero sconvolte e arrabbiate. Si chiedono come possa essere accaduta una cosa del genere. Era chiaro che tutto questo sarebbe successo, perché non sono state date indicazioni subito, perché l'allerta è arrivata così tardi? Il modo in cui si è comportato i governo di Valencia è inaccettabile".