Inondazioni a Valencia, almeno 51 morti: strade come fiumi, i video del maltempo Decine di corpi sono stati recuperati nelle zone colpite dalle inondazioni a Valencia, in Spagna. Tra le vittime ci sono anche dei bambini. La violenza delle piogge ha intrappolato decine di persone in auto e ha creato danni e disagi a tutta la regione.

A cura di Susanna Picone

Si contano vittime in Spagna causate dalla piogge torrenziali e la Dana delle ultime ore. Secondo un primissimo bilancio, sono stati già recuperati 51 corpi senza vita, ma il numero delle vittime potrebbe essere molto più pesante. Sono molte infatti le persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo. Tra le vittime ci sarebbero almeno quattro bambini.

La Comunità di Valencia ha attivato un numero telefonico per segnalare familiari di cui non si hanno notizie (900365112). "Possiamo confermare che alcuni corpi sono già stati ritrovati" ha detto ai giornalisti il capo del governo regionale, Carlos Mazon. Al momento non risultano italiani tra le vittime, come confermato dalla Farnesina spiegando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue "con la massima attenzione" la situazione. "Per qualsiasi esigenza" la Farnesina invita a contattare l'unità di crisi.

Valencia: tra i morti anche 4 bambini: le immagini dell'alluvione

Le piogge torrenziali hanno causato inondazioni improvvise nel sud e nell'est del paese iberico. Le acque hanno invaso le strade della città di Letur, nella provincia orientale di Albacete: nel video diffusi in rete si vedono le auto trascinate via lungo le strade. A Valencia, il sindaco di Utiel, Ricardo Gabaldón, ha dichiarato che diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro case.

"Seguo da vicino e con preoccupazione le informazioni sulle persone scomparse e i danni causati" dalla tempesta, ha scritto su X il capo del governo, Pedro Sanchez, che ha invitato la popolazione ad ascoltare i consigli delle autorità e ridurre al massimo gli spostamenti.

Alluvioni a Valencia: disagi anche per i mezzi di trasporto

Si segnalano grossi disagi anche per i mezzi di trasporto: diversi voli che avrebbero dovuto atterrare all'aeroporto di Valencia sono stati dirottati, altri sono stati cancellati. L'operatore nazionale dell'infrastruttura ferroviaria Adif ha annunciato la sospensione del servizio ferroviario nella regione di Valencia "fino a quando la situazione non si sarà normalizzata". In Andalusia un treno con a bordo 276 passeggeri è deragliato, fortunatamente non si registrano feriti.

Le precipitazioni nell'area colpita sono state le più abbondanti in sole 24 ore dall'11 settembre 1966, quando a Tavernes de la Val si accumularono 520 l/m2, rispetto ai 445,4 l/m2 di martedì. A Valencia oggi tutte le scuole rimarranno chiuse, chiusi anche i giardini pubblici, gli eventi sportivi sono stati cancellati. Secondo il servizio meteorologico nazionale spagnolo, le piogge dovrebbero continuare fino a giovedì.