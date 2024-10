Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde oltre mezzo punto: male anche Pd, vicinissimi Lega e FI

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia perde quasi un punto intero e scende al 26,8%. Male anche il Partito democratico, in calo. Si riduce invece, il divario tra Forza Italia e Lega, che ora è a un passo dagli azzurri.

Vediamo come stanno andando i partiti nella classifica delle preferenze degli elettori secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera.

Chi vince tra i partiti nei consensi secondo i sondaggi

Gli orientamenti di voto mostrano dei cambiamenti negativi per Fratelli d'Italia che chiude la settimana con un -0,7%, posizionandosi al 26,8%. In quesi giorni il partito di Giorgia Meloni è impegnato a gestire il caos legato al ministro della Cultura Alessandro Giuli e all'ormai ex capo di gabinetto Francesco Spano, ma sebbene le anticipazioni di Report parlino di un "nuovo scandalo Boccia", da via della Scrofa assicurano di non temere ripercussioni.

Le polemiche attorno a FdI comunque, non sembrano scalfire più di tanto il primato del partito che continua a rimanere saldamente primo fra le preferenze. A seguire, secondo, si colloca il Partito democratico, che perde mezzo punto e scende così al 21,1%. Finora è ancora presto per parlare di trend, ma Pagnoncelli rileva un costante lieve decremento nell'andamento dei consensi dei dem dopo l'europee di giugno.

Ad ogni modo, le Regionali in Liguria, dove si vota domenica 27 e lunedì 28 ottobre, così come le elezioni in Emilia-Romagna e Umbria a novembre, saranno un bel banco di prova per testare il gradimento del Pd e misurare eventuali cambi di rotta.

Le Regionali serviranno anche a pesare i consensi attorno al Movimento 5 Stelle, stabile al 13,9%. Il partito, che dopo la caduta delle europee ha intrapreso una lenta risalita, al momento si trova nel pieno dello scontro aperto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo che potrebbe culminare nella fuoriuscita del comico dal Movimento. Una svolta che imprimerebbe sicuramene un cambio di passo nella struttura e nell'organizzazione del partito, con probabili ricadute anche in termini di consensi.

Nel frattempo invece, prosegue il testa a testa tra Lega e Forza Italia, ma ora la forbice tra i due partiti è ridotta ai minimi. Gli azzurri in lieve calo (-0,1%) sono all'8,9%, mentre il Carroccio, in risalita (+0,4%), si piazza all'8,6%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra guadagna qualche zerovirgola (+0,2%) ed è dato al 6,2%, seguito da +Europa, in crescita (+0,5%) al 2,5%. Azione risulta davanti a Italia viva, al 2,6%, mentre i renziani sono dati al 2,3%, in leggero calo (-0,2%). Infine, si collocano Sud Chiama Nord e Noi Moderati, entrambi all'1%.